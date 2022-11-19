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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تقرير حكومي: لاتفيا أول دولة أوروبية تدخل مرحلة الكساد الفعلي

لاتفيا
لاتفيا

أفاد مكتب الإحصاءات المركزي التابع لحكومة لاتفيا، دخول اقتصاد البلاد مرحلة الكساد الفعلي، لتصبح أولى بلدان الاتحاد الأوروبي التي تدخل في هذه المرحلة.

وأشار المكتب - في بيان اليوم /السبت/ - إلى أن الناتج المحلي للبلاد هبط خلال الربع الثاني من العام الجاري، بنسبة 1.7% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، مشيرا إلى أن هذا التراجع يأتي في أعقاب تراجع الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 1% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021.

وأضح التقرير أن من بين أسباب تراجع الناتج المحلي الإجمالي لجمهورية لاتفيا، المنضمة إلى الاتحاد الأوروبي منذ مايو 2004، كان تراجع الناتج الصناعي والإنتاجي للبلاد بنسبة 3.9% خلال الربع الثاني من العام الجاري، على الرغم من ارتفاع نمو قطاع الخدمات بنسبة 1.7% خلال الفترة نفسها.

وذكر مكتب الإحصاءات المركزي في لاتفيا، أن بيانات أداء الاقتصاد خلال الربع الثالث من العام الجاري سوف يتم الإعلان عنها بحلول الثلاثين من شهر نوفمبر الجاري، إلا أنه كشف عن بعض الأرقام الأولية الخاصة بذلك، ومن بينها ارتفاع حجم صفقات التجارة في لاتفيا بنسبة 1.8% للسلع الغذائية وغيرها خلال الربع الثالث مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

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