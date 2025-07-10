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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بيدخل في الجلد .. اعرف علامات الظفر الغائر

الظفر الغائر
الظفر الغائر
اسماء محمد

يعد الظفر الغائر فى القدم من المشكلات الصحية التى لايعرف الكثير من الأشخاص تفاصيل حدوثها.

ووفقا لما جاء فى موقع كيلافند كلينك نكشف لكم أسباب وأعراض الظفر الغائر فى القدم.

 

سبب الظفر الغائر فى الجلد

يحدث ظفر القدم الغائر داخل الجلد نتيجة لمجموعة عديدة من الأسبابٌ ، منها:

قص أظافر القدم بشكل غير صحيح.

 إذا قصيت ظفر قدمك بشكل قصير جدًا أو دائري

فقد ينمو الظفر داخل الجلد.
ارتداء أحذية غير مناسبة.
تمزق زاوية الظفر.
صدمة إصبع القدم، مثل ضرب إصبع قدمك أو الدوس عليه.
شكل إصبع قدمك وإذا كان ظفرك أكبر حجمًا مقارنةً بإصبع قدمك، أو إذا كان النسيج المحيط بحافة الظفر ينمو بشكل طبيعي حول ظفرك.


شكل الظفر الغائر في القدم


ينمو الظفر الغائر في الجلد المحيط بفراش الظفر  ويمكن أن تلاحظ احمرارًا وتورمًا حول تلك المنطقة من إصبع قدمك.

 أعراض إصابة الظفر الناشب في اللحم


قد يكون الظفر الناشب خفيفًا وقاسيًا ومتورمًا وإذا نما الظفر داخل الجلد، أو نما الجلد فوق حافة الظفر، فقد تدخل البكتيريا ويمكن أن يُصاب الظفر بالعدوى، و تشمل أعراض الظفر الناشب ما يلي:

خروج سائل أو صديد من إصبع قدمك.
ألم.
احمرار أو اسمرار المنطقة.
تورم.
شعور بدفء أو حرارة أصابع القدم.


مضاعفات أظافر القدم الغارزة في اللحم

عادةً لا تُسبب هذه الحالة في القدم أي مضاعفات لدى الأشخاص الأصحاء و تُصاب بعدوى حول الظفر أو ندبة في طية الظفر و في حالات نادرة ومزمنة، قد تنتشر عدوى الظفر الناشب عبر إصبع القدم إلى العظم.

الظفر الغائر أعراض الظفر الغائر الظفر الغائر فى القدم سبب الظفر الغائر فى الجلد الظفر الغائر فى الجلد

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بيدخل في الجلد .. اعرف علامات الظفر الغائر

الظفر الغائر
الظفر الغائر
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