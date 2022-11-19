النهرى: المفاوضات المشتركة للدول تجرى حاليا لخروج توصيات قمة المناخ 27

قال الدكتور علاء النهرى نائب رئيس المركز الاقليمى لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة ، إن دول العالم تقترح تخفيف درجة حرارة الأرض إلى درجتين وفقا لتوصيات مؤتمر باريس لافتا إلى أن المفاوضات المشتركة بين كافة دول العالم تجرى حاليا فى قمة المناخ للوصول للصيغة النهائية لتوصيات قمة المناخ 27 فى دورته الجارية .



وأضاف " النهرى " خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية مصر الأولى ، أن الدول المشاركة في المؤتمر فى حال اهتمامها بتمويل صندوق الخسائر والأضرار سيمتص هذا من غضب الدول النامية منوها أن مصر حققت انتصارا كبيرا في فعاليات مؤتمر المناخ "cop 27"، من خلال إضافة بند إنشاء صندوق الأضرار والخسائر.

وتابع إن هناك بعض النقاط الخلافية بين بعض الدول حول رغبة بعضهم في استمرار الاعتماد على الوقود الأحفوري، وأيضا هدف العمل على تخفيض درجات الحرارة بما يعادل 1.5 مئوية.