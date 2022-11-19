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أخبار البلد

الجزار: تطوير جامع عمرو بن العاص يندرج ضمن مشروع حديقة تلال الفسطاط

صدى البلد

تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مشروع تطوير جامع وساحة عمرو بن العاص، ورافقه خلال الجولة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأشار وزير الإسكان إلى أن مشروع تطوير الجامع وساحته يندرج ضمن المخطط العام لمشروع حديقة تلال الفسطاط، والذي نستهدف من خلاله إحياء وإعادة التنمية للمسار التاريخي للقصبة، وخلق محور شمالي يربط متحف الحضارات بشارع صلاح سالم، مع إيجاد قطاع فندقي وترفيهي لتعظيم العائد الاقتصادي، فضلا عن تنشيط السياحة ودعم اقتصاد الدولة وتنشيط الحرف اليدوية، والحد من البطالة.

وأضاف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الأعمال تتضمن أيضا إنشاء ساحة جديدة لمسجد عمرو بن العاص لخدمة المصلين وإقامة الاحتفالات والشعائر الدينية وتنشيط السياحة.

وفي أثناء جولة رئيس الوزراء بساحة جامع عمرو بن العاص، أشار اللواء محمود نصار إلى أن أعمال تطوير الجامع وساحته تتضمن ترميم وتجديد الجامع، بالإضافة إلى أعمال تطوير الساحة بمساحة 12000متر مربع، وتتكون من دار مناسبات مسجد عمرو بن العاص، ومبنى خدمات المسجد، ومكاتب هيئة الآثار وقاعة اجتماعات، ومبنى إدارة المفرقعات، كما تشمل المركز الطبي، وموقفا لهيئة النقل العام، فضلا عن أسوار المباني، ونوافير، ونصبا تذكاريا.

كما أوضح رئيس الجهاز المركزي للتعمير أن المشروع يتضمن كذلك زراعات متدرجة وأحواض زراعة وأحواض نخيل، وإقامة بوابتين، ومحطة رفع للصرف الصحي، ومشايات وجلسات الساحة من الرخام والجرانيت، إضافة إلى الأعمال الكهروميكانيكية، منوها بأنه جار حاليا الانتهاء من أعمال الساحة وتطوير المسجد. 

وفى ختام جولته، شدد رئيس الوزراء على سرعة الانتهاء من مختلف الأعمال المتبقية من مشروع تطوير جامع عمرو بن العاص والساحة الخاصة به.

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