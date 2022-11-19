بنسبة 17.8 % من سكان العالم.. تعداد أفريقيا 1.421 مليار نسمة 2022

بمناسبة يوم الإحصاء الإفريقي..

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن عدد سكان قارة أفريقيا وصل إلى (1.421) مليار نسمة بما يمثل 17.8% من سكان العالم الذي يبلغ (8) مليــــارات نسمة في 17/11/2022.

وبحسب بيانات احصائية؛ من المتوقع أن يبلغ عدد سكان العالم (9.752) مليار نسمة عام 2050 بنسبة زيادة سكانية قدرها 1.752مليار نسمة مقارنة بعدد سكان العالم في2022.

وتابع التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء :من الملاحظ أن الزيادة السكانية في قارة إفريقيا وحدها ستمثل الجانب الأكبر في الزيادة السكانية العالمية خلال الفترة (2022-2050) .

وذلك بمناسبة يوم الإحصاء الإفريقي والذي بدأ الاحتفال به عام 1990 بهدف رفع مستوى الوعي العام بأهمية الإحصاءات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإيماناً واعترافاً بالأهمية المطلقة للإحصاءات الرسمية باعتبارها الأداة الرئيسية للتخطيط والمتابعة والركيزة الأساسية التي تبنى عليها خطط التنمية على كافة المستويات.

وفقاً لتوزيع سكان العالم عام 2050 حسب القارات فمن المتوقع أن تمثل قارة إفريقيا (25.4%) من سكان العالم مقابل 17.8% عام 2022 مما يدل على ارتفاع معدل النمو السكاني لقارة افريقيا بخلاف قارات العالم الأخرى التي من المتوقع انخفاض معدل النمو السكاني لها خلال نفس الفترة.

تحتل نيجيريا المرتبة الأولى من حيث عدد السكان في إقليم غرب إفريقيا عام 2022 ببلوغ عدد السكان 219.5 مليون حيث تمثل 15.4% من جملة عدد سكان افريقيا و2.7% من جملة سكان العالم وترتيبها رقم 7 عالمياً والأولى إفريقياً من حيث عدد السكان.

تحتل إثيوبيا المرتبة الأولى من حيث عدد السكان في إقليم شرق إفريقيا عام 2022 ببلوغ عدد السكان 122.1 مليون حيث تمثل 8.6% من جملة عدد سكان افريقيا و 1.5% من جملة سكان العالم وترتيبها رقم 12 عالمياً والثانية إفريقياً من حيث عدد السكان.

تحتل جمهورية مصر العربية المرتبة الأولى من حيث عدد السكان في إقليم شمال إفريقيا عام 2022 ببلوغ عدد السكان 104.2 مليون حيث تمثل 7.3%من جملة عدد سكان افريقيا و1.3% من جملة سكان العالم وترتيبها رقم 14 عالمياً والثالثة إفريقياً من حيث عدد السكان.

الكونغو الديمقراطية تتصدر

تحتل الكونغو الديمقراطية المرتبة الأولى من حيث عدد السكان في إقليم وسط إفريقيا عام 2022 ببلوغ عدد السكان 96.5 مليون حيث تمثل 6.8% من جملة عدد سكان افريقيا و1.2% من جملة سكان العالم وترتيبها رقم 16 عالمياً والرابعة إفريقياً من حيث عدد السكان.

تحتل جنوب افريقيا المرتبة الأولى من حيث عدد السكان في إقليم جنوب إفريقيا عام 2022 ببلوغ عدد السكان 61.1 مليون حيث تمثل 4.3% من جملة عدد سكان افريقيا و0.8% من جملة سكان العالم وترتيبها رقم 25 عالمياً والسادسة إفريقياً من حيث عدد السكان.