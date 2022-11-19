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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لمواجهة مسيرات إيران.. بريطانيا تقدم حزمة دفاع جوي بالملايين لأوكرانيا

زيلينسكي وسوناك
زيلينسكي وسوناك

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن بلاده ستقدم حزمة دفاع جوي بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني لأوكرانيا، بما في ذلك مدافع مضادة للطائرات وتكنولوجيا لمواجهة الطائرات بدون طيار التي تزودها إيران.

وحسب ما نقلته صحيفة “جارديان” البريطانية، قال سوناك من كييف “نحن نقدم اليوم دفاعًا جويًا جديدًا، بما في ذلك المدافع المضادة للطائرات والرادار والمعدات المضادة للطائرات بدون طيار، وزيادة الدعم الإنساني لفصل الشتاء البارد القاسي”.

زيارة أولى لكييف

ووصل رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، اليوم السبت، إلى العاصمة الأوكرانية كييف، في زيارة غير معلنة.

والتقى سوناك، خلال الزيارة بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حيث نشر الأول مقطع فيديو على حسابه بموقع "تويتر"، للقائه بالأخير، وذلك دعمًا لكييف.

وعلق سوناك على الفيديو باللغتين الإنجليزية والأوكرانية، قائلًا "تعرف بريطانيا ما يعنيه النضال من أجل الحرية.. نحن معك على طول الطريق".

ووجه الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الشكر إلى سوناك على دعمه بعد أن أجرى أول زيارة له إلى كييف.

الأمن العالمي والغذائي

وفي مؤتمر صحفي بين الجانبين، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه ناقش خلال لقائه رئيس الوزراء البريطاني أهم القضايا بين البلدين وملف الأمن العالمي والأمن الغذائي.

وأوضح زيلينسكي أنه ناقش مع سوناك الجهود الدبلوماسية للوصول إلى تسوية مع موسكو، لافتَا إلى أن الهجمات الروسية تستهدف البنية التحتية لأوكرانيا.

فيما ذكر رئيس الوزراء البريطاني أن بلاده مستمرة في دعم أوكرانيا بالأسلحة بما في ذلك منظومات دفاع جوي، مشيرة إلى أن هذه المنظومات التي ستتسلمها كييف ستواجه المسيرات الإيرانية.

وتعتبر بريطانيا من أشد الداعمين لكييف منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.

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تأكيدًا لدعم بريطانيا.. سوناك في زيارة مفاجئة لـ كييف ويلتقي زيلينسكي

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الرئيس الأوكراني يدعو سوناك وترودو إلى زيادة المساعدات لإنشاء درع صاروخية

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