رفقة طارق حامد.. محمد صلاح يواصل الاحتفال بالفوز على بلجيكا

حرص النجم محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي علي الاحتفال بفوز منتخب مصر علي نظيره البلجيكي في المباراة الودية الأخيرة قبل انطلاق بطولة كأس العالم قطر 2022.



ونشر محمد صلاح كابتن منتخب مصر صورة له عبر حسابه علي موقع "انستجرام" رفقة طارق حامد نجم الفراعنة واتحاد جدة السعودى، حيث نالت الصورة إعجاب متابعيه.

وحصل محمد صلاح نجم منتخب مصر الوطني على جائزة أفضل لاعب فى مباراة بلجيكا الودية التي تغلب خلالها منتخب مصر الوطني على نظيره منتخب بلجيكا بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التى أقيمت امس على ملعب جابر الأحمد في الكويت.

وأحرز هدفي منتخب مصر الوطني مصطفى محمد ومحمود حسن تريزيجيه فيما قلص الفارق لمنتخب بلجيكا اللاعب أوبيندا.