الخارجية : مصر طرحت ورقة تشمل نقاط بمثابة أرضية مشتركة لوفود كوب 27

قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية سامح شكرى، طرح اليوم ورقة تشمل نقاط بمثابة أرضية مشتركة للوفود المشاركة فى قمة المناخ كوب 27.

وأضاف أبو زيد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “اليوم”، المذاع عبر قناة “دي ام سي”، أن خلال المناقشات الماضية، يوجد تباين فى بعض النقاط مثل الخسائر والأضرار،خطة العمل الخاصة بخفض الانبعاثات.

وأكد المتحدث باسم الخارجية، أن الورقة التى طرحتها مصر كونها رئيس المؤتمر، تحافظ على الأهداف والاولويات التي عقد من أجلها المؤتمر

وأوضح المتحدث باسم الخارجية،إلى أن الورقة التى تقدمت بها مصر بها 4 نقاط رئيسية يجرى التفاوض بشأنها.

سامح شكرى

وقال سامح شكري، وزير الخارجية المصري ورئيس قمة المناخ cop27، إننا نعمل ليل نهار مع كل المجموعات التفاوضية بشأن النقاط ذات الأهمية للوقوف على أرضية مشتركة للعمل مع هذه القضايا، والبحث عن سُبل المضي في مواجهة التغير المناخي.

وأضاف، أنه بعد الاستماع إلى وجهات النظر المختلفة تم إعداد النصوص بشأن ثلاث قضايا، وتحديد التوازن، والتشاور مع الجهات المعنية وإعطائهم فرصة لمراجعة النصوص، والتعليق عليها.

وأشار إلى أن هناك رغبة عارمة في مجموعات العمل لاستكشاف النص، وتوفير الفرصة لتحمل المسؤولية من أجل التوصل إلى صيغة وسطية تصل بنا إلى الإجماع بناءً على رغبة الأطراف، الذين تقع عليهم المسؤولية للمضي قدمًا، قائلًا: "سوف أقدم هذه المعلومات إلى السكرتير العالم للأمم المتحدة".