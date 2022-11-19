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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد نجاح بأمارة مين.. فريد يستعد لطرح أغنيته الجديدة "بعد الفراق"

فريد
فريد

يستعد الفنان أحمد فريد، لطرح أغنية جديدة بعنوان “بعد الفراق”، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه بأغنيته الأخيرة التي حملت اسم “بأمارة مين”، حيث حققت ملايين المشاهدات على موقع “اليوتيوب”.

وروج المطرب أحمد فريد، للأغنية عن طريق نشره البرومو الخاص بالأغنية، من خلال حسابه الرسمي على تطبيق "الإنستجرام"، وعلق قائلاً:" توكلنا ع الله، برومو أغنية بعد الفراق".


تقول كلمات أغنية "بأمارة مين": "بقى جاي تقول نفتح باب ليه سنين مقفول .. معلش ما فيش في يدي حلول تنفع ترضيك .. بأماره مين؟ .. افضل هنا حتى دقيقتين! ده تقيل على قلبي اتنفس هوا بيطير حواليك".

لو جاي في رجوع انساني .. شوف لك موضوع تاني .. ارجع ليه للي اذاني وعليا بأية؟ .. ما تقلبليش في مواجع .. وقتك ده خلاص بقى ضايع .. مش لاقي قلبي انا في الشارع .. علشان ارميه".

احمد فريد الفنان أحمد فريد بأمارة مين اليوتيوب بعد الفراق الإنستجرام

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