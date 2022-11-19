مراسل صدى البلد ببروكسل: الصحف البلجيكية أشادت بالمنتخب المصري

أبدى مجدي يوسف مراسل قناة صدى البلد ببروكسيل، سعادته بفوز منتخب مصر على منتخب بلجيكا بالأمس.
وقال مجدي يوسف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" انا ماشي في الشوارع وحاسس بالفخر ".
وأضاف مجدي يوسف :" الصحف البلجيكية أكدت أن منتخب مصر فاز على منتخب بلجيكا لانه كان قويا ".
وتابع:" الصحف البلجيكية أكدوا أن المعنويات البلجيكية تنهار بسبب الفرعون المصري ".
واكمل :" الشعب البلجيكي شعر بالقلق على مصير منتخب بلجيكا في كأس العالم بعد أداء بلجيكا الشيء امام منتخب مصر ".