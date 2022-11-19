البنك المركزي: 5.06 تريليون جنيه ودائع عملاء المصارف يوليو الماضي

ارتفعت ودائع عملاء البنوك بالعملة المحلية بنهاية يوليو الماضي إلى 5.06 تريليون جنيه مقابل 5 تريليونات جنيه في يونيو السابق له ومقارنة بـ 4.901 تريليون جنيه في مايو 2022.

قال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إن ودائع عملاء البنوك من قطاع الأعمال العام نحو 96.14 مليار جنيه في يوليو 2022 مقابل 98.715 مليار جنيه في يونيو من نفس العام ومقارنة بـ 95.7 مليار جنيه في مايو من نفس العام.



وبلغت ودائع العملاء بالقطاع الخاص نحو 726.25 مليار جنيه في يوليو السابق مقابل 706.971 مليار جنيه في يونيو 2022ومقارنة بـ 678.401 مليار جنيه في مايو 2022.

وبلغت ودائع القطاع العائلي نحو 4.214 تريليون جنيه في يوليو السابق مقابل 4.2 تريليون جنيه في يونيو 2022 ومقارنة بت4.11 تريليون جنيه في مايو من نفس العام

وذكر التقرير أن ودائع القطاع الخارجي نحو 18.82 مليار جنيه في يوليو السابق مقابل 20.55 مليار جنيه في يونيو 2022 ومقارنة بـ 16.004 مليار جنيه في مايو السابق.

وصلت ودائع القطاع الخارجي في صورة ما يتم طرحه من شيكات وحوالات مشتراه بقيمة 241 مليون جنيه في يوليو السابق مقابل 367 مليون جنيه في يونيو السابق ومقارنة بـ 293 مليون جنيه في مايو 2022.