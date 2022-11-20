عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالأحمر .. لاميتا فرنجية تستعرض أنوثتها فى أحدث إطلالة

لاميتا فرنجية
لاميتا فرنجية

تحرص النجمة اللبنانية لاميتا فرنجية على مواكبة أحدث صيحات الموضة لتختار من بينها ما يبرز أنوثتها مما جعلها محط اهتمام متابعيها.

وخطفت لاميتا فرنجية انظار متابعيها حيث ارتدت توب مجسم، قصير كشف عن خصرها وبطنها ونسقت عليه بنطال جينز مجسم، مما عكس منحنيات قوامها بشكل لافت.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت لم خصلات شعرها للوراء كعكة ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.

وتحرص لاميتا فرنجية على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

أعمال لاميتا فرنجية 

وشاركت لاميتا فرنجية فى أعمال عديدة منها فيلم عمر وسلمى 3 مع تامر حسنى، ورامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".

وابتعدت حاليا لاميتا فرنجية عن التمثيل منذ 8 أعوام، حيث كان آخر تواجد لها من خلال فيلم "عمر وسلمى 3" مع النجم تامر حسنى والنجمة مى عز الدين، ولم تظهر بعدها في أي عمل فنى رغم أن لديها مقومات الأنثى الجميلة، ولكنها الأقل وسط فنانات جيلها اللبنانيات عملاً في مصر.

تزوجت لاميتا فرنجية من رجل الأعمال اللبناني فريدي مخرز في نوفمبر 2014 بباريس، وقد رزق الثنائي بابنهما الأول جاستن في أغسطس 2016 بالولايات المتحدة الأمريكية.

IMG_٢٠٢٢١١١٩_٠٣٠٤٥٧
IMG_٢٠٢٢١١١٩_٠٣٠٤٥٧
IMG_٢٠٢٢١١١٩_٠٣٠٤٤٤
IMG_٢٠٢٢١١١٩_٠٣٠٤٤٤
في احدث اطلالة فيلم 365 يوم سعادة فيلم حد سامع حاجة تستعرض انوثتها النجمة اللبنانية موقع تبادل الصور والفيديوهات لاميتا فرنجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فنانون يردون على مدير القاهرة السينمائي بعد تصريحاته عن "صلاة الجمعة على رد كاربت"

للمطلقات والأرامل .. مساعدات نقدية من بنك ناصر وهذه الشروط

منع النشر.. قرار عاجل من وزير التعليم بعد تسريب خطاب رسمي بـ "العامية"

أجرأ قرار في تاريخ المونديال.. فرمان قطري إجباري يفاجئ منتخبات كأس العالم

مشهد مروع..حريق ضخم في الأردن إثر انفجار مستودع بنزين| فيديو

1500 جنيه شهريا وتورث.. خطوات وأسباب الحصول على المعاش الاستثنائي

التعليم توضح حقيقة صرف وجبات للمعلمين في المدارس ابتداء من التيرم الثاني

إجراء حاسم من التعليم في جميع مدارس الجمهورية بسبب مشروبات +18 |فيديو

ترشيحاتنا

منتخب فرنسا يوجه رسالة لـ بنزيما بعد تأكيد غيابه عن كأس العالم

مجموعات المونديال(8).. حلم رونالدو في التتويج.. ونجوم غانا يرغبون في الثار من يد سواريز

مشهد مروع..حريق ضخم في الأردن إثر انفجار مستودع بنزين| فيديو

هذا الذكر بديل إذا تعذر سجود التلاوة .. الإفتاء تكشف عنه

برج الحوت .. حظك اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022 : تحقق أرباحاً كبيرة

أستاذ بجامعة هارفارد: اكتشاف علاج نهائي لمرض السكر قريبًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالتان لـ ياسمين الخطيب تضعها في مأزق

الحاجة الساقعة والفشار.. نصائح ياسمين عز للزوجة خلال المونديال تثير الجدل

عروسان يرسلان دعوة زفاف للجيش الهندي .. والرد مفاجأة

طريقة عمل التونة المعلبة فى المنزل

فيديو

البرلمان الباكستاني يقر قانونا جديدا لمكافحة الاغتصاب.. تعرف عليه | فيديو جراف

تصرخ وتطلب الطعام.. الداخلية تكشف حقيقة حبس سيدة بشقة مهجورة في الإسكندرية

هل تختفي الإسكندرية بسبب التغيرات المناخية؟.. تغطية خاصة

قرار هام بشأن امتحانات الثانوية العامة.. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب : تكريم واهتمام ورعاية أسر الشهداء

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

المستشار أسـامة الصعيدي

تبقى مصر في القمة بعد قمة المناخ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ