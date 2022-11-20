رانيا المشاط: مصر ضربت نموذجا مبتكرا لحشد التمويلات والتعهدات.. فيديو

حلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ضيفه على الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر".

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي،: "مصر ضربت نموذج مبتكر لحشد التمويلات والتعهدات"، لافته: "الدولة المصرية ملتزمة بمساهاتها الوطنية ولها علاقات سياسية واقتصادية مع المؤسسات الدولية".

وأضافت: "منصة نوفي أعطت إطار مؤسسي أمام جهات التمويل الدولية يمكن من خلالها جذب مزيد من التمويلات للمشروعات الخضراء والصديقة للبيئة والتي تقلل الانبعاثات الكربونية".

وأشارت: "النموذج المصري من خلال منصة نوفي نموذج يحتذى به حيث طرح من خلاله فكرة مبادلة الديون عبر المساهمة في تمويل مشروعات اقتصادية خضراء صديقة للبيئة من جانب الدول الدائنة".