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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من أجمل حفلات السنة.. تامر حسنى يشارك جمهوره بصور جديدة

صدى البلد

نشر الفنان تامر حسنى عدة صور له من حفله فى  أكاديمية البحرية، وذلك عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام».

وعلق تامر حسنى «من أجمل حفلات السنة جمهور أكاديمية بحرية العظيم وضيوفهم الكرام، كل الشكر للحضور الكريم ولإدارة الأكاديمية على شرف تكريمك الغالي لي».

من جانب آخر، أحيا النجم تامر حسني، واحدة من أضخم حفلات الاستقبال لطلاب الجامعة الأوربية EUE والتي أضاءت سماء العاصمة الإدارية الجديدة.

واشتعلت أجواء الحفل بمجرد صعود تامر حسني على خشبة المسرح، مرددا أغنية "حبيتها يا ناس" من فيلمه الأخير "بحبك"، بعدها حرص على توجيه التحية للجمهور لحفاوة الاستقبال وخص طلاب الجامعة الأوروبية بالتحية لحفلهم الأسطوري.

تامر حسني العاصمة الادارية العاصمة الإدارية الجديدة الفنان تامر حسني انستجرام

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