موقف الزمالك من التعاقد مع أحمد فتحي

كشف الإعلامي محمد فاروق عن موقف نادي الزمالك من التعاقد مع أحمد فتحي ظهير أيمن نادي بيراميدز.

وقال فاروق عبر برنامجه البريمو على قناة Ten:- الزمالك ليس لديه نية في التعاقد مع أحمد فتحي لاعب بيراميدز خلال الفترة القادمة.

وأضاف : "اقترب أحمد فتحي من الرحيل عن بيراميدز إذ ينتهي تعاقده مع النادي السماوي بنهاية الموسم الجاري.

وأكد : اللاعب وقع من قبل على عقود انضمامه للزمالك مع عبد الله السعيد ألا أن الصفقة لم تتم وقتها، مشيرا إلى أن الجهاز الفني بقيادة جوسفالدو فيريرا لا يفكر في التعاقد مع اللاعب خلال الفترة الحالية.

كما أن عامل السن وتراجع المستوى البدني سبب عدم رغبة النادي في التعاقد مع اللاعب خلال الفترة القادمة .