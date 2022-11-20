علي جمعة: أسماء الله الحسنى 240 اسما.. وهذا معنى من أحصاها دخل الجنة

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن أسماء الله الحسنى 240 اسم، ومن أحصى أول 99 منهم دخل الجنة، وهذا معنى حديث (إنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وتِسْعِينَ اسْمًا مِئَةً إلَّا واحِدًا، مَن أحْصَاهَا دَخَلَ الجَنَّةَ).

وأضاف علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن معنى من أحصاها دخل الجنة، قد يفهم منها من حفظها أو من عمل بها.

وأشار إلى أن أسماء الله الحسنى على ثلاثة أنواع، الجمال، الجلال، الكمال، فالجمال يتخلق به المسلم، والكمال يؤمن ويصدق به المسلم، والجلال يتعلق به المسلم ولا يتخلق به.