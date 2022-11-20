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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بنفس لوك لعبة نيوتن.. محمد فراج يبدأ تصوير بطن الحوت

محمد فراج
محمد فراج

بدأ الفنان محمد فراج اليوم تصوير أولى مشاهد مسلسل "بطن الحوت" المقرر أن يتم عرضه رمضان 2023.

ويظهر محمد فراج بنفس الشكل الذي ظهر به في مسلسل لعبة نيوتن.

ونشرت بسنت شوقي صورة من تصوير أولى مشاهد مسلسل بطن الحوت، وظهر في الصورة كل من الفنان محمد فراج، والفنان باسم سمرة، وذلك من خلال خاصية ستوري بحسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات انستجرام.

ويشارك في مسلسل بطن الحوت مجموعة كبيرة من أبرز الفنانين ومنها، محمد فراج، باسم سمرة، أسماء أبو اليزيد، عبد العزيز مخيون، وجار التعاقد مع باقي أبطال العمل، وهو من تأليف وتحت قيادة المخرج أحمد فوزي صالح،

مسلسل الغرفة ٢٠٧

ومن ناحية أخرى يعرض لمحمد فراج حاليًا مسلسل «الغرفة ٢٠٧» على منصة شاهد الرقمية ويشارك في المسلسل مجموعة كبيرة من النجوم على رأسهم ريهام عبد الغفور ومراد مكرم وناردين فرج ويوسف عثمان.

محمد فراج الفنان محمد فراج مسلسل بطن الحوت بطن الحوت رمضان 2023

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