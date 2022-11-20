أول تعليق من مدرب فرنسا على إصابة بنزيما

أعرب ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا عن حزنه لغياب كريم بنزيما بعد إصابة وخروجه من نهائيات كأس العالم 2022 .

وقال تشامب خلال تصريحاته : حزين لكريم بنزيما لأنه كان يضع كأس العالم هدفا رئيسيا له هي ضربة قوية للمنتخب، ولكني اثق في قدرات اللاعبين .

غياب كريم بنزيما

أعلن منتخب فرنسا بشكل رسمي غياب كريم بنزيما عن الفريق خلال منافسات كأس العالم بعد تعرضة لإصابة في الفخد الايمن .

وكتب الحساب الرسمي لمنتخب فرنسا عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام : ضرب في عضلة الفخذ من الفخذ الأيسر ،كريم بنزيما يضطر للتخلي عن المشاركة في كأس العالم ، الفريق بأكمله يشارك كريم حزنه ويتمنى له الشفاء العاجل.

وتعرض كريم بنزيما للإصابة أثناء مران منتخب فرنسا، مساء السبت، ليغادره قبل نهايته.

وبحسب صحيفة “ لو باريسيان” الفرنسية، فأن الفحوصات التي خضع لها كريم بنزيما في مركز أسباير، أكدت إصابته بتمزق في عضلة الفخذ، ما يعني تأكد غيابه عن كأس العالم 2022 مع منتخب فرنسا.

وسيتم استبعاد كريم بنزيما أفضل لاعب في العالم موسم 2021-2022، عن قائمة منتخب فرنسا، واستبداله بلاعب أخر في موعد أقصاه مساء الاثنين.

ويتواجد منتخب فرنسا في المجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم 2022 مع منتخبات تونس وأستراليا والدنمارك.