شرط تشيلسي لضم كريستيانو رونالدو

كشفت تقايرير صحفية استعداد تشيلسي للحصول علي خدمات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال الانتقالات الشتوية

وحسب صحيفة ميرور الانجليزية فإن تشيسلي يرغب في التعاقد كريستينو رونالدو في حالة فسخ تعاقده مع ادارة مانشستر يونايتد .

أكد تقرير صحفي، أن إدارة نادي مانشستر يونايتد، قررت مقاضاة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب الفريق.



وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن إدارة مانشستر يونايتد قررت تعيين محامين لمقاضاة كريستيانو رونالدو، بسبب خرقه لبعض بنود التعاقد، خلال حواره مع صحيفة "ذا صن" البريطانية.



وأضافت الصحيفة البريطانية، أنه بات من شبه المؤكد، رحيل رونالدو عن مانشستر يونايتد، ومن المفهوم أن اللاعب البالغ من العمر 37 عاما تلقى تعليمات بعدم العودة لتدريبات الفريق.

تصريحات صادمة.. ماذا قال رونالدو؟



وشن كريستيانو رونالدو، هجوما عنيفا على نادي مانشستر يونايتد ومجلس إدارته ومدرب الفريق إريك تين هاج، في حوار لصحيفة “ذا صن” البريطانية.



وقال كريستيانو رونالدو: أنا لا أحترم تين هاج لأنه لا يظهر الاحترام لي، إذا لم تكن تحترمني، فلن أحترمك أبدا".



وأضاف رونالدو: لقد تعرضت للخيانة في مانشستر يونايتد، والخيانة التي تعرضت لها ليست على مستوى المدرب وحسب، بل هناك شخصان أو 3 على المستوى الإداري شعرت أنهم خانوني".

وواصل: الأمر ليس جديدا، بل هناك أشخاص لم يرغبوا بوجودي في النادي منذ العام الماضي وليس هذا العام، وحاولوا فعل كل شيء من أجل رحيلي عن الفريق