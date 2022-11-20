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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ناقد رياضي: فوز مصر على بلجيكا بثنائية أشعل حزن الجماهير

بطولة كأس العالم
بطولة كأس العالم

قال الناقد الرياضى حمدى الحسينى ،  إن فوز مصر على بلجيكا بثنائية أشعل حزن الجماهير نوعا ما لأنهم كانوا يرغبون فى صعود مصر لكأس العالم خاصة بعد ظهورهم بأداء مميز خلال المباراة وفوزهم على المصنف الثانى عالميا. 


وأضاف " الحسينى "، خلال استضافته مع الإعلامية لميس سلامة   ببرنامج “صباح البلد” المذاع على فضائية “صدى البلد” والذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي ،  أن مونديال قطر لكأس العالم استثنائى كونه أول مونديال يقام فى دولة عربية وفى فصل الشتاء بخلاف انعقاده النسخ الماضية فى فصل الصيف. 


وأكد أن قطر تقوم بالترتيب والاستعداد لكأس العالم منذ مدة طويلة وكان أول حدث رياضى كبير قاموا باستضافته بطولة الأسياد فى 2006  وتوالت بعدها بطولات عالم فى كرة اليد ، التنس وأثبتوا نجاحا كبيرا فى تنظيم البطولات .

مصر بلجيكا فصل الصيف كأس العالم الشتاء الجماهير صدى البلد

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