إلهام أبو الفتح تكتب: كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

استعرضت الإعلامية رشا مجدى ببرنامج «صباح البلد» على قناة “صدى البلد”، مقال «لحظة صدق» للكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، مدير تحرير جريدة “الأخبار" ورئيس شبكة قنوات ومواقع «صدى البلد»، تحت عنوان "كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس".



وقالت الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح في مقالها:



كل سنة وأنت ومصر من حلم إلى حلم بحجم الوطن الذي آمنت به وبمكانته بين الأمم.

تهنئة من قلبي وقلوب كل المصريين للقائد المنقذ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي ولد في منطقة الجمالية، بالقاهرة، والتحق بالكلية الحربية، ومن يومها وهو فى رباط لخدمة الوطن ضابطا وقائدا من مهمة الى مهمة،كل سنة وأنت رئيس لكل المصريين ومصر معاك تتغير من حسن إلى أحسن.

كل عام ومصر طيبة آمنة قائدة متقدمة.. كل عام و جمهوريتنا الجديدة تشهد فى كل يوم حلما جديدا يتحقق فى مجال من المجالات.

كل عام واهل مصر الطيبين يعيشون حياة كريمة بعزة وكرامة.



كل عام ويبقى بناء الإنسان على رأس أولوياتك بل ووراء كل جهد وحبة عرق بذلتها وتبذلها في كل إنجاز.

كل سنة وقناة السويس الجديدة فى باكورة الأحلام التى قدمتها؛ لتؤكد مسؤولية الإنسان المصرى الحديث امام صيانة وتحديث ما تركه الأجداد.

كل سنة والمنطقة الاقتصادية التي أقمتها حول قناة السويس تدفع عجلة الاقتصاد.

كل سنة ومصر بلا عشوائيات..بعد أن قامت على انقاضها 1000 مشروع لتحقيق العدالة الاجتماعية.. و20 تجمعا عمرانيا جديدا على مستوى الجمهورية..

كل سنة واستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 تركز على محاور التعليم والابتكار والمعرفة والشفافية.. وكفاءة المؤسسات الحكومية والتنمية الاقتصادية والعمرانية والطاقة والثقافة والبيئة.



كل سنة ومصر ومؤسساتها الوطنية ونهضتها التنموية بأمان، وتزداد اتساعا بعد إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 في التعليم والابتكار والمعرفة والبحث العلمي والعدالة الاجتماعية والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية والتنمية الاقتصادية والتنمية العمرانية والطاقة والثقافة والبيئة والسياسة الداخلية والأمن القومي والسياسة الخارجية والصحة.

كل سنة و "مشروع العاصمة الإدارية الجديدة" التى تمسكت بها لتخفيف العبء عن مدينة القاهرة التى عشقتها وأزحت عن كاهلها أعباء التكدس السكاني وفتحت بالمشروع الباب أمام المئات من شركات المقاولات للعمل، وضم أياد عاملة ضخمة.

كل سنة ومجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة الذي يضم 384 ورشة صناعية مقسمة على 3 مجمعات صناعية بمدينة العاشر من رمضان، وأيضًا "مدينة دمياط للأثاث" التي تعتبر قلعة صناعية جديدة.

كل سنة وأحلامك تتحول إلى إنجازات لمصلحة هذا الوطن كل سنة وأنتم بأمن وسلام في ظل رئيس وطني شجاع عاشق لتراب بلده.

