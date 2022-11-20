الطريق إلى الله.. علي جمعة يكشف عن خطوتين لتصبح ولياً

قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إن المسلم إذا ما أراد أن يكون ولياً وفي طريق الله تعالى يقظا عليه أن يلتزم الكتاب والسنة وأن يصحح مقصوده بأن يجعل الله سبحانه هدفه.

كيف تكون ولياً ؟

وأوضح جمعة خلال برنامج “من مصر” على شاشة cbc أن هذه الحالة تسمى اليقظة وتكون بالذكر والفكر حيث يقول تعالى: "الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون"، مشيرا إلى أن الذكر باب واسع وطريق عظيم منه ما عرف بالباقيات الصالحات، ومنه العشرة الطيبة وغير ذلك.

وثاني هذه الخطوات بحسب الدكتور علي جمعة هو التخلية والتحلية، حيث التخلي عن كل قبيح والتحلي بكل جميل.

درجات النفس السبعة

ما هي درجات النفس السبعة وكيف نتغلب عليها؟ سؤال أجاب عنه الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف والمفتي السابق من خلال برنامج “من مصر” على شاشة cbc.

ما هي درجات النفس السبعة وكيف نتغلب عليها؟

وقال “جمعة” في بيانها درجات النفس السبعة وكيفية التغلب عليها، إن النفس كما ذكر القرآن الكريم سبعة منها الأمارة بالسوء، واللوامة، والملهمة، والراضية، والمرضية، والمطمئنة، مشيرا إلى قوله تعالى:"وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ"، وقوله تعالى أيضا: "فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا".

وشدد عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر على أهمية الذكر في التغلب على النفس والترقي في درجاتها، حيث إن الذكر يهيئ الأجواء للرضا وعدم اليأس من رحمة الله وأن أبوابه مفتوحة أمام عباده بالتوبة والتقوى وينصرف عنها الإحباط.