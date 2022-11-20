عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

للمرة الأولى.. إنتل تقدم أداة لاكتشاف تقنية التزييف العميق Deepfake

شركة إنتل تقدم أداة
شركة إنتل تقدم أداة لاكتشاف تقنية Deepfake

استطاعت شركة إنتل Intel  تقديم أول أداة من نوعها لاكتشاف تقنية Deepfake أو ما يعرف باسم التزييف العميق، والتي شكلت تهديدا كبيرا في السنوات القليلة الماضية، حيث يمكن للتقنية التعرف على وكشف الفيديو المزيف بنسبة نجاح تبلغ  96%. 

وبحسب مجلة PCMag، فإن كبير الباحثين في مختبرات إنتل، إلكه دمير، بالتعاون مع عمر سيفتشي، من جامعة ولاية نيويورك في بينجامتون، طورا أداة FakeCatcher والتي يمكنها كشف مقاطع فيديو التزييف العميق بدقة 96%، والتي تعمل عن طريق تحليل تدفقات البكسل في الفيديو، باستخدام التصوير الضوئي المبتكر. 

وتختلف أداة FakeCatcher عن معظم أجهزة الكشف القائمة على التعلم العميق في حقيقة أنها تبحث عن أدلة حقيقية في مقاطع الفيديو الحقيقية بدلاً من البحث في البيانات الأولية لاكتشاف علامات عدم المصداقية.

كما تعتمد الطريقة التي تعمل بها أداة FakeCatcher على PPG، وهي طريقة تستخدم لقياس كمية الضوء التي تمتصها أو تنعكس بواسطة التدفقات الخاصة بالفيديو، حيث يتم التقاط هذه الإشارات  لتحديد ما إذا كان الفيديو مزيفًا أم لا.

وفي حديثه إلى موقع VentureBeat، قال ديمير إن FakeCatcher فريدة من نوعها لأن إشارات PPG: “لم يتم تطبيقها على مقاطع فيديو التزييف العميق من قبل، حيث تجمع الأداة هذه الإشارات من 32 موقعًا على الوجه قبل أن تترجمها الخوارزميات إلى خرائط زمانية مكانية قبل اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان مقطع الفيديو حقيقيًا أم مزيفًا”.

وتشكل مقاطع التزييف العميق تهديدًا متزايدًا في جميع أنحاء العالم، حيث إنه وفقًا لـ Gartner  ستنفق الشركات ما يقرب من 188 مليار دولار على حلول الأمن السيبراني لمواجهتها، وفي الوقت الحالي، تتطلب تطبيقات الكشف عادةً تحميل مقاطع فيديو للتحليل وقد تستغرق النتائج ساعات.

ويعتبر استخدام تقنية التزييف العميق في تشويه سمعة الأشخاص، النقطة الأكثر خطورة، حيث إنه في عام 2019، وجدت شركة برمجيات الكشف عن التزييف العميق Deeptrace أن 96% من أصل  14 ألف فيديو للتزييف العميق كان يحمل محتوى إباحيا، وتم استخدام تطبيقات مجانية وكان الدافع غالبًا للانتقام من الإباحية والابتزاز.

ويكمن الخطر في أن مقاطع التزييف العميق قد تتحول من مجرد فيديوهات تزييف لشخصيات شهيرة إلى أشخاص عاديين، ويتم استخدامها في حملات التضليل والاحتيال في الهوية وتشويه سمعة الأشخاص، كما قد يؤدى اسخدامها مع الشخصيات العامة والمشاهير إلى إحداث خلل أمني واجتماعي في المجتمعات والدول.

 

 

شركة إنتل Intel تقنية deepfake التزييف العميق تقنية التزييف العميق أداة FakeCatcher

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بي إن سبورت تزف بشرى للعرب قبل ساعات من انطلاق كأس العالم 2022

التريلا عجنت الأتوبيس.. القصة الكاملة لمصرع وإصابة 42 في حادث تصادم بالبحر الأحمر

مدرب بلجيكا يختار أفضل لاعب في منتخب مصر

جدول امتحانات نصف العام لطلاب المدارس.. تفاصيل رسمية بشأنه الآن

انخفاض فى أسعار الذهب .. وعيار 21 مفاجأة الآن

من حافظ على قراءة هذه السورة يرى في جسده شفاء وبـ رزقه زيادة

وفاة سائق الأتوبيس فى حادث تصادم البحر الأحمر

لحن الدمية ريحانة.. مفاجأة جديدة عن أغنية مريام فارس بمونديال قطر

ترشيحاتنا

الحكمة من وضع الصبار ورش المياه عند قبر المتوفي

مراته فضحته على فيس بوك .. القبض على شخص تعدى بالضرب على والدته المسنة

الداخلية: ضبط 2450 متهم في 2257 قضية مخدرات بمضبوطات 377 مليون جنيه

تحرك سريع.. محافظ البحر الأحمر يزور مصابي حادث الزعفرانة بمستشفى رأس غارب

فوز اللاعب شادي زايد بالمركز الثاني بماراثون اصحاب الهمم بالإمارات

انقلب بالركاب.. تريللا تدهس أتوبيسا على طريق رأس غارب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آمنت به الفيفا.. «غانم المفتاح» يبدأ فعاليات كأس العالم بتلاوة القرآن الكريم

في عيد ميلادها.. شاهد| أحدث ظهور للفنانة المعتزلة نسرين

جمال شعبان يكشف أعراض الفيروس المخلوي وطريقة علاجه

بإطلالة أنيقة.. شاهد نسرين طافش في أحدث ظهور عبر إنستجرام

فيديو

تفاصيل سعر الذهب والدولار اليوم

السيسي يصل قطر لحضور حفل افتتاح كأس العالم..وهذه مواعيد مباريات اليوم الأحد|تغطية خاصة

انقلب بالركاب.. تريللا تدهس أتوبيسا على طريق رأس غارب

السائق نام وارتفاع الضحايا.. تفاصيل مؤلمة في حادث رأس غارب| تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

عبدالرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب : تكريم واهتمام ورعاية أسر الشهداء

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ