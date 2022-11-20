عالم أزهرى: من يستغل حاجة الناس لا تقبل له صلاة 40 يوما

قال الشيخ حازم جلال أحد علماء الأزهر الشريف ، إن الله أمر عباده بانفاق المال الحلال لأن فيه البركة معقبا " من أراد البركة ، ورضى الله ، عليه بالحلال لأنه يفتح أمام العبد باب استجابة الدعوات .

وحذر " جلال " خلال استضافته ببرنامج “دنيا ودين” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، من استغل حاجة الناس أو فعل ما حرمه الله لأن من يفعل ذلك لن تقبل له صلاة 40 يوما " .

وأشار إلى أن دخول الفرد الجنة او النار يختص بها الله فقط سبحانه وتعالى وهو من يجازى العبد على أعماله وفقا لقوله تعالى" وما تشاءون إلا أن يشاء الله ".