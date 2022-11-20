هشام يكن: أنا صاحب هدف مجدي عبدالغني في المونديال وقميصي معروض للبيع بإنجلترا

أكد هشام يكن نجم الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق، أنه هو من صنع هدف مصر في كأس العالم 1990، قبل ركلة الجزاء التي أحرزها مجدي عبدالغني ضد هولندا، في المونديال.

وتابع يكن خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "ديربي مع أحمد أسامه" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: "قميصي الذي ارتديته ضد منتخب أيرلندا في المونديال، يتم عرضه حاليًا للبيع في إنجلترا، مقابل 5 آلاف يورو".

وأضاف نجم الزمالك السابق: "كأس العالم خسر وجود مصر ونحن أيضًا خسرنا الوجود أمام شعب كامل من الجماهير العربية، ولكن نتمنى أن يكون هناك أفضل مع روي فيتوريا المدير الفني الحالي".

واختتم هشام يكن: "غيابي عن التواجد في كرة القدم بالوقت الحالي، بسبب صعوبة الشغل في الساحة الرياضية المصرية، وصاحب الشغل هو من يملك المظهر ولكن لا يوجد كفاءات، ولا يوجد مدرب يملك شهادة تدريبية، وسبب غياب نجوم كبار من التواجد في الساحة الرياضية".