أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا دينيس كوميتات عن حزنه لحريق المنزل المأساوي في قطاع غزة الذي أدي إلى مصرع وإصابة العشرات.
وقدم المتحدث -في تغريدة على منصة "تويتر" اليوم /الأحد/ بأحر التعازي لجميع الذين فقدوا أحباءهم في هذه اللحظة ونتمنى لكل مصاب بالشفاء العاجل.
الخارجية الألمانية: نشعر بالحزن لسقوط ضحايا نتيجة حريق منزل في قطاع غزة
أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا دينيس كوميتات عن حزنه لحريق المنزل المأساوي في قطاع غزة الذي أدي إلى مصرع وإصابة العشرات.