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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة الزقازيق يستقبل أعضاء لجنة المراجعين لكليات التمريض بهيئة ضمان الجودة

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

استقبل الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق أعضاء لجنة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وذلك خلال اجتماع بروتوكولي للمراجعين لقطاع كليات التمريض مع رئيس الجامعة، للوقوف على مدى استيفاء كلية التمريض بالجامعة لمعايير الاعتماد المحددة من الهيئة، والتي تتواكب مع المعايير القياسية الدولية لإعادة هيكلة المؤسسات التعليمية وتحسين جودة عملياتها ومخرجاتها على النحو الذي يؤدى إلى كسب ثقة المجتمع فيها، وزيادة قدراتها التنافسية محليًا ودوليًا، وخدمة أغراض التنمية المستدامة في مصر.

ضمت لجنة المراجعين كلا من الدكتور جمال المغربي رئيس اللجنة ،و الدكتورة نعمات محمد السيد ، و الدكتورة ماجده أحمد محمد منصور ، و الدكتورة نجلاء محمد عبد الموجود، بحضور الدكتورة ناديه محمد طه عميد كلية التمريض، و الدكتورة مروه عباس مدير مركز ضمان الجودة.

فى بداية اللقاء رحب رئيس الجامعة بأعضاء اللجنة بجامعة الزقازيق مشيدا بجهودهم فى لجنة قطاع كليات التمريض ، مؤكدا حرص إدارة الجامعة على تقديم الدعم اللازم لتجديد الاعتماد الاكاديمى للكلية لتجديد اعتمادها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بها.

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كما أشاد رئيس الجامعة بالدور الذي تقدمه كلية التمريض لخدمة المجتمع ومحافظة الشرقية، حيث يأتي ذلك في إطار الخطة الاستراتيجية الشاملة للجامعة والتي تؤهلها للوصول إلي مصاف الجامعات العالمية.

بذكر أن هذا الاجتماع يعد الأول ضمن الزيارة الميدانية لكلية التمريض، حيث تم مناقشة كافة التجهيزات التي تحظي بها الكلية و التي تتيح لها التعامل مع كافة التحديات المختلفة والخدمات التي تقدمها للمجتمع الشرقاوي بوجه خاص،  وتبنيها العديد من الدورات والبرامج التي تؤهل الكوادر البشرية لتقديم أفضل الخدمات.

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