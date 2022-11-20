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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الدفعة السادسة.. توزيع 12 طنا من لحوم الأضاحي في كفر الشيخ.. صور

صكوك الإطعام
صكوك الإطعام

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن مديريتي الأوقاف، والتضامن بكفر الشيخ، تسلمتا 2 طن من لحوم الأضاحي، كدفعة سادسة،  لتوزيعها على 2000 أسرة فقيرة وأولى بالرعاية بمدن وقرى المحافظة، مؤكداً أن جملة ما تسلمته مديرية التضامن من مديرية الأوقاف 12 طنا من لحوم الأضاحي، لتوزيعها على 12 ألف أسرة أولى بالرعاية.

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وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه شدد على توزيع اللحوم على المستحقين، دون تصوير، وحسن معاملتهم، مؤكداً أن توزيع تلك اللحوم هو حق لهم، بإشراف السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن، بالتعاون مع الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ.

وشهد الدكتور إسلام طه، معاون محافظ كفر الشيخ للاستثمار، والشيخ عبدالقادر عبدالله سليم، مدير الدعوة بمديرية أوقاف كفر الشيخ، والسيد مسلم، وكيل وزارة التضامن بكفر الشيخ،وصول سيارة محملة بـ2 طن لحوم من وزارة الأوقاف، كدفعة سادسة، وتم تسليمها لتوزيعها على 10 إدارات اجتماعية بمراكز المحافظة، وكانت وزعت مديرية التضامن 10 أطنان على 10 آلاف أسرة أولى بالرعاية بمدن وقرى المحافظة، وجارٍ توزيع الدفعة السادسة على 2000 أسرة.

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التضامن كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ وزارة الأوقاف وزارة التضامن جمال نور الدين قرى المحافظة

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