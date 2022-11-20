ماتلبسوش تقيل بكرة.. مفاجأة في درجات الحرارة غدا الإثنين بهذه المحافظات

كشفت الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة غدا الاثنين 21 نوفمبر حتى السبت 23 نوفمبر 2022، وتتوافر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وجنوب محافظة البحر الأحمر (حلايب وشلاتين ).

درجات الحرارة غدا

طقس غدا الاثنين

وتنخفض الرؤية الصباحية على الطرق بسبب تكون الشبورة المائية، ومن المتوقع نشاط الرياح خلال ساعات الليل الأمر الذي يساعد على الاحساس بطقس بارد خلال ساعات الليل .

ويسود طقس خريفى مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب البلاد .

ويميل الطقس للبرودة خلال ساعات الليل، وشديد البرودة بوسط سيناء ومرتفعات جنوب سيناء.

درجات الحرارة غدا

ارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار

وتسجل درجات الحرارة غدا على القاهرة 27 درجة مئوية خلال ساعات النهار .

وتسجل درجات الحرارة غدا على الاسكندرية 25 درجة مئوية نهارا .

وتسجل محافظة جنوب سيناء 29 درجة مئوية، وترتفع درجات الحرارة على محافظات جنوب الصعيد وتسجل 33 درجة مئوية نهارا .

وحذرت الأرصاد من تكون الشبورة المائية صباحًا على الطرق السريعة ومدن القناة والطرق الزراعية وبعض المناطق من الساحل الشمالي الشرقي، وتصل لمستوى الضباب أحيانا .

ونصحت الأرصاد الجوية بتوخى الحذر والقيادة بهدوء خلال ساعات النهار نظرا لانتشار الشبورة المائية التي تحجب الرؤية حتى الثامنة صباحا، وترك مسافات آمنة بين السيارات منعا لوقوع الحوادث وتشغيل مصابيح السيارات .

وحذرت الأرصاد الجوية من انخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل، وناشدت المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة خلال الساعات المتأخرة من الليل والمبكرة من الصباح .

- تكون الشبورة المائية على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، ومدن القناة والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى .

درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 27- 17

جنوب الصعيد 33- 18

شمال الصعيد 27- 14

السواحل الشمالية 25- 18

جنوب سيناء 29- 20

توقعات الطقس يوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022:

- تكون الشبورة المائية على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، ومدن القناة والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى .

- تتوافر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية وجنوب محافظة البحر الأحمر (حلايب وشلاتين ) على فترات متقطعة .

درجات الحرارة المتوقعة يوم الثلاثاء:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 26- 17

جنوب الصعيد 34- 18

شمال الصعيد 26- 14

السواحل الشمالية 25- 18

جنوب سيناء 28- 20

توقعات الطقس الأربعاء 23 نوفمبر 2022:

- تتوافر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة .

- تكون الشبورة المائية على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، ومدن القناة والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى .

درجات الحرارة المتوقعة يوم الأربعاء:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 25- 17

جنوب الصعيد 31- 17

شمال الصعيد 26- 14

السواحل الشمالية 24- 18

جنوب سيناء 32- 20

درجات الحرارة غدا

توقعات الطقس يوم الخميس 24 نوفمبر 2022 :

- تتوافر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة .

- تكون الشبورة المائية على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، ومدن القناة والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى .

- نشاط الرياح على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة .

درجات الحرارة المتوقعة يوم الخميس:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 24- 17

جنوب الصعيد 29- 17

شمال الصعيد 24- 14

السواحل الشمالية 23- 18

جنوب سيناء 32- 20

درجات الحرارة المتوقعة يوم الجمعة 25 نوفمبر:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 23- 17

جنوب الصعيد 31- 17

شمال الصعيد 23- 14

السواحل الشمالية 23- 18

جنوب سيناء 32- 20