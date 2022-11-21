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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

البحث العلمي تعلن عن وظيفة جديدة بالمعهد الدولى لتطبيقات تحليل النظمIIASA.. تفاصيل

أكاديمية البحث العلمى
أكاديمية البحث العلمى

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، في إطار تعاون الأكاديمية والمعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم IIASA عن وظيفة مدير برنامج إدارة التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية (BNR) التابع للمعهد ، يمثل البرنامج أحد برامج المعهد البحثية الستة ،  من أجل إجراء أبحاث ذات رؤية فى مجال الابتكار والقيادة والوضع الاستراتيجي للبرنامج كما يرأس البرنامج  أربع مجموعات بحثية ، يقوم بإدارتها قائد مجموعة بحثية.

 

وأوضحت أنه ‏يقدم المعهد فترة تعيين أولية مدتها خمس سنوات كمدير برنامج للمرشح الناجح، سيتم  تجديد هذا العقد لمدة خمس سنوات أخرى من خلال التقييم من قبل السلطة التنفيذية للمعهد ، سيتم تعيين بدوام كامل في مقر معهد ال IIASA في لاكسمبورج، بالقرب من فيينا في النمسا، وسيتولى المرشح المنصب بحلول مارس 2023، للمزيد:


http://www.asrt.sci.eg/all-news/featured-news/iiasa-14/

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وكانت قد أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فتح باب التقدم لبرنامج "مشروعي بدايتي" لدعم مشروعات التخرج للعام الدراسي 2023/2022، وأوضح الدكتور محمود صقر، رئيس اكاديمية البحث العلمي أن الأكاديمية ومنذ 8 سنوات متتالية تعد أكبر جهة داعمة لمشروعات التخرج فى مصر من منطلق إيمانها بأن الشباب هم المحرك الأساسي لقاطرة التقدم، حيث تدعم الأكاديمية طلاب السنة النهائية بالكليات العملية في كافة التخصصات بجميع الجامعات المصرية من خلال أحد أهم برامجها" مشروعي بدايتي".

 

وقد أطلقت الأكاديمية البرنامج في 2012/2013، فإن الأكاديمية تقدم الدعم لأفضل المشروعات فى كافة التخصصات، وأن الدعم غير مقتصر فقط على كليات الهندسة والعلوم؛ ليشمل الدعم أكبر قاعدة طلابية فى مصر لأفضل المشروعات المقبولة فنيًّا، حيث شمل الدعم العديد من التخصصات كالآثاث والديكور، وأفلام الكارتون والألعاب الإلكترونية، وصناعة البرمجيات، وانترنت الاشياء، وصناعة الالكترونيات والروبوتكس بالإضافة إلي التكنولوجيا الخضراء، والطاقة والمياه، إلي جانب اللوجستيات، والصناعات البترولية، والبرامج المساعدة لمتحدى الإعاقة، الاستزراع السمكى، وتدوير المخلفات وتجميل المدن، والصناعات الغذائية، والصناعات الحرفية وغيرها. 
 

أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا IIASA الأكاديمية والمعهد الدولى لتطبيقات تحليل النظم IIASA وظيفة مدير برنامج إدارة التنوع البيولوجى واالموارد الطبيعية BNR Jobs Education

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