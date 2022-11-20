رئيس الوزراء العراقي يؤكد أهمية دعم الحكومة لتصحيح المسارات الخاطئة

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أهمية دعم الحكومة لتصحيح المسارات الخاطئة.



جاء ذلك خلال استقباله رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي همام حمودي.. حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" مساء اليوم /الأحد/.



وبحث الجانبان الأوضاع العامة في البلاد، والتأكيد على أهمية دعم الحكومة الحالية من قبل الفعاليات السياسية والاجتماعية؛ للقيام بواجبها الوطني في تلبية حاجات المواطنين وتصحيح الكثير من المسارات الخاطئة، نحو محاربة الفساد وتطوير أداء مؤسسات الدولة.