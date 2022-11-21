متحرجش نفسك .. هكذا تتخلص من رائحة الفم الكريهة بنصائح مضمونة 100 %!

طرق سهلة وسريعة للتخلص من رائحة الفم الكريهة يقدمها لك موقع Bright Side مثل النينجا باستخدام أشياء ربما تكون موجودة بالفعل في منزلك.

أوراق النعناع

تعد صودا الخبز هي غسول فم طبيعي آخر متاح بسهولة. ببساطة قم بإذابة ملعقة صغيرة من صودا الخبز في كوب من الماء واستخدمها لشطف فمك. بدلاً من ذلك ، يمكنك أيضًا غمس فرشاة الأسنان المبللة في صودا الخبز واستخدامها لتنظيف أسنانك

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أوراق الحلبة

الشاي المصنوع من أوراق الحلبة هو معطر للفم مضاد للبكتيريا. ابدأ يومك بشرب كوب منه.

اشرب ما لا يقل عن 2 لتر من الماء يوميا.

امضغ قشر الفاكهة.



اشطف قشر الفاكهة الحمضية مثل الليمون أو البرتقال قبل وضعها في فمك لمضغها. لن يمنحك رائحة منعشة فحسب ، بل سيشجع حامض الستريك الموجود فيه أيضًا الغدد اللعابية على إنتاج المزيد من اللعاب الذي يعد الدفاع الطبيعي للفم ضد رائحة الفم الكريهة وأحماض البلاك المسببة لتسوس الأسنان.