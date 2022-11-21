وكالة الطاقة الذرية تحذر من وقوع حادث نووي جراء قصف محطة زابوروجيا

دان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي الانفجارات التي وقعت الأحد بمحيط محطة زابوروجيا النووية واعتبرها هجوما مباشرا قد يؤدي إلى حادث نووي له عواقب وخيمة.

ووصف جروسي، خلال حوار مع قناة "بي. إف. إم" الفرنسية، اليوم الأحد، الوضع حول محطة الطاقة النووية في زابوروجيا بأنه "خطير للغاية" وقال إن خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيقيمون الأضرار التي لحقت بالمحطة من جراء القصف يوم الاثنين "إذا سمح الوضع بذلك".

واعتبر جروسي إن الهجمات كانت "متعمدة ومستهدفة.. وتعتبر هجوما مباشرا لم يحدث على الأقل منذ الصيف وهذا يشير إلى تعقيد واضح للوضع".

واستطرد مدير عام الوكالة الدولية، "حقيقة أن هناك دول تعتبر محطة زابوروجيا هدف عسكري مشروع، هو شيء لا يمكن تصوره".

وأكد جروسي أن "المفاعلات النووية بالمحطة لم تتأثر بينما طالت الضربات مناطق تخزين الوقود الجديد والمستنفد".

وحث مدير الوكالة الدولية على "وقف التصرفات الجنونية" حول محطة الطاقة النووية في زابوروجيا، مشيرا إلى أن تدهور الوضع قد يؤدي إلى "حادث نووي له عواقب وخيمة".

وأضاف جروسي، "طلب مني وزير الطاقة الأوكراني إرسال بعثات إلى ثلاثة مواقع أخرى في البلاد وستبدأ الرحلات الأسبوع المقبل".