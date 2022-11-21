كأس العالم 2022 .. أبرز أرقام مواجهة قطر ضد الإكوادور

سجلت المواجهة الافتتاحية للنسخة الـ22 من بطولة كأس العالم ، والتى حسمها منتخب الإكوادور لصالحه على حساب نظيره منتخب قطر، بهدفين دون مقابل، مساء الأحد، على استاد "البيت" بمدينة الخور، العديد من الأرقام المميزة نستعرض أبرزها فى التقرير التالى:

ذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن منتخب قطر، أصبح أول مستضيف يخسر مباراة الافتتاح عبر تاريخ كأس العالم.



سجل فالينسيا كل أهداف منتخب الإكوادور الخمس الأخيرة في كأس العالم.

أصبح منتخب قطر أول منتخب مضيف لم يستطيع التسديد على المرمى في إحدى مباريات كأس العالم منذ الولايات المتحدة ضد البرازيل في دور الـ16 من نسخة 1994.

وسجل إينير فالينسيا، مهاجم الإكوادور، 3 أهداف رأسية في كأس العالم (2 في 2014، 1 في 2022)، ولم يسجل أي لاعب أهدافا رأسية أكثر في المونديال منذ 2014.

وسجل فالينسيا، مهاجم الإكوادور، الرقم القياسي يحمله أوزيبيو (البرتغال 1966) وباولو روسي (إيطاليا 1982) وأوليج سالينكو (روسيا 1994) الذين سجلوا 6 أهداف متتالية مع منتخباتهم.

فالنسيا هو ثاني لاعب يسجل هدفين في الشوط الأول من المباراة الافتتاحية في تاريخ كأس العالم، بعد أنجيلو سكيافيو في 1934 (فوز إيطاليا 7-1 على الولايات المتحدة).

أصبح إينر فالينسيا (33 سنة و16 يوماً)، أكبر لاعب يسجل الهدف الأول من نسخة كأس العالم، متجاوزا أليساندرو ألتوبيلي (30 سنة و184 يوماً) الذي سجل في نسخة 1986 ضد بلغاريا.