دعاء الزلزال.. 6 كلمات رددها يحفظك الله من أي فزع

ضرب زلزال بقوة 6 ريختر اليونان شعر به سكان القاهرة والمحافظات منذ قليل، وأفاد مركز رصد الزلازل والأعصاير الأوروبي، بوقوع زلزال بقوة 6 ريختر ضرب جزيرة كريت باليونان منذ قليل، وأوصى النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن دعاء الفزع من الزلزال، أن يعامل المسلمون الزلازل مثل الكسوف والخسوف والرياح، فقال صلى الله عليه وسلم عند الكسوف: فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره»، لذا يقدم موقع صدى البلد دعاء الزلزال.
دعاء الزلزال
* اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك
*اللهم ادفع عنا البلاء والبراكين والزلازل، والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن.
دعاء الفزع من الزلزال
وأوضحت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها على «فيسبوك»، عن دعاء الفزع من الزلزال، أنه يستحب التضرع بالدعاء والإكثار من الصلاة والاستغفار عند حدوث الزلازل ونحوها، إذ قال الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: « وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا».
وذكر الفقهاء عن دعاء الفزع من الزلزال، أنه يفضل الإكثار من الاستغفار وذكر الله سبحانه وتعالى مثلما يحدث في الكسوف والخسوف، ويردد الشخص: «اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به».