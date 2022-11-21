دعاء الزلزال.. 6 كلمات رددها يحفظك الله من أي فزع

ضرب زلزال بقوة 6 ريختر اليونان شعر به سكان القاهرة والمحافظات منذ قليل، وأفاد مركز رصد الزلازل والأعصاير الأوروبي، بوقوع زلزال بقوة 6 ريختر ضرب جزيرة كريت باليونان منذ قليل، وأوصى النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن دعاء الفزع من الزلزال، أن يعامل المسلمون الزلازل مثل الكسوف والخسوف والرياح، فقال صلى الله عليه وسلم عند الكسوف: فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره»، لذا يقدم موقع صدى البلد دعاء الزلزال.

دعاء الزلزال

* اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك

*اللهم ادفع عنا البلاء والبراكين والزلازل، والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن.

دعاء الفزع من الزلزال

وأوضحت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها على «فيسبوك»، عن دعاء الفزع من الزلزال، أنه يستحب التضرع بالدعاء والإكثار من الصلاة والاستغفار عند حدوث الزلازل ونحوها، إذ قال الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: « وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا».

وذكر الفقهاء عن دعاء الفزع من الزلزال، أنه يفضل الإكثار من الاستغفار وذكر الله سبحانه وتعالى مثلما يحدث في الكسوف والخسوف، ويردد الشخص: «اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به».

دعاء الزلزال

أفضل ما ورد من الدعاء لرفع الوباء والبلاء، ما ورد عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يقول:(من قَال: بِسم اللَّهِ الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السّماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم تصِبه فجأة بلاء حتى يصبِح، ومن قَالها حين يصبِح ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي).

والزلازل والكوارث هما من آيات الله العظام في هذا الكون، يبتلي بها عباده تذكيرا أو تخويفا أو عقوبة ، وعلى الإنسان أن يتذكر حين وقوع هذه الآيات ضعفه وعجزه وذله وافتقاره بين يدي الله تعالى ، فيلجأ إلى الله عز وجل بـ دعاء الزلازل والكوراث والتضرع والاستكانة لعل الله يكشف هذا البلاء العظيم عن عموم الناس، الفقهاء رحمهم الله ، استحبوا الإكثار من الاستغفار والدعاء والتضرع والتصدق عند وقوع الزلازل ، كما هو المستحب عند حصول الكسوف والخسوف، كما يستحب لكل أحد أن يتضرع بالدعاء ونحوه عند الزلازل ونحوها كالصواعق والريح الشديدة والخسف، وأن يصلي في بيته منفردا لئلا يكون غافلا؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا عصفت الريح قال: (اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به).اهـ رواه مسلم.