الصغرى تصل 7 درجات وأمطار حتى نهاية الأسبوع.. مفاجأة في حالة الطقس

يبحث الكثير بشكل يومي عن حالة الطقس ودرجات الحرارة على القاهرة والمحافظات ، إذ يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الاثنين، طقس خريفي مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وضمن حالة الطقس اليوم ، تسود شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وعن حالة البحر المتوسط ضمن حالة الطقس اليوم فمن المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

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أمطار حتى نهاية الأسبوع

أما عن الطقس خلال باقي الأسبوع فتشهد البلاد سقوط أمطار بداية من الغد الثلاثاء حتى الب وتشمل مناطق السواحل الشمالية وجنوب البحر الأحمر وسلال جبال البحر الأحمر وشمال الوجه البحري حتى السبت ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٢، فيما تصل الصغرى على سانت كاترين اليوم 7 درجات وعلى شمال الصعيد 11 درجة.

الطقس



وعن درجات الحرارة المتوقعة ضمن حالة الطقس، اليوم ، على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 27 18

العاصمة الإدارية 27 17

6 أكتوبر 26 17

بنها 26 18

دمنهور 26 17

كفر الشيخ 26 18

المنصورة 27 18

دمياط 25 17

بورسعيد 26 19

الإسماعيلية 28 17

السويس 27 18

الزقازيق 27 18

شبين الكوم 27 18

طنطا 26 17

شلاتين 31 22

الإسكندرية 25 16

العلمين الجديدة 24 16

وادي النطرون 27 16

مطروح 24 15

السلوم 25 17

سيوة 25 12

العريش 27 15

رفح 26 16

الطور 27 15

كاترين 22 07

رأس سدر 27 16

نخل 26 07

طابا 26 15

نويبع 27 17

حلايب 27 20

شرم الشيخ 29 21

الغردقة 28 19

مرسى علم 28 20

الفيوم 27 15

بني سويف 27 14

المنيا 27 12

أسيوط 28 11

سوهاج 29 14

قنا 31 15

الأقصر 32 14

أسوان 33 16

الوادي الجديد 30 13

أبوسمبل 31 16

أبو رماد 30 22

رأس حدربة 27 20

