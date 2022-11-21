حدث ليلا| زلزال قوى يشعر به سكان القاهرة.. حقيقة اعتناق مورجان فريمان الإسلام.. رامز جلال يتصدر التريند بعد شائعات إصابته بالعمى

ينشر “صدى البلد” ما حدث ليلا من الموضوعات والأخبار المهمة، أبرزها زلزال بقوة 6 ريختر يضرب اليونان ويشعر به سكان القاهرة ، وتداول أنباء عن اعتناق النجم مورجان فريمان الإسلام.

شعر سكان القاهرة والمحافظات بوقوع هزة أرضية بقوة 6 بمقياس ريختر في اليونان.

ومن ناحية أخرى، أفاد مركز رصد الزلازل والأعصاير الأوروبي، بوقوع زلزال بقوة 6 ريختر ضرب جزيرة كريت باليونان.

قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن مؤتمر المناخ شد مفاوضات متعددة الأطراف، وذلك من أجل صياغة مشروعات قرارات لصالح البيئة، منوها بأن القرارات يتم اعتمادها بتوافق الآراء وليس التصويت.

انشرت الشائعات حول زواج الفنانة نرمين الفقي عدة مرات ومرات، حتى كان من بين تلك الشائعات زواجها من شخص مخالف لها في الديانة، وعلى الرغم من توضيحها حقيقة تلك الشائعات الإ أنها لم تتوقف حتى انتشرت في الآونة الأخيرة اقاويل عن زواجها من الفنان كمال أبو رية، فما حقيقة هذا الزواج؟…

إرتفع ضحايا حادث إنقلاب سيارة أجرة ميكروباص، في ساعة متأخرة من مساء الأحد، بالطريق الصحراوي الغربي طريق اسيوط القاهرة الغري بحري كمين سمسطا بالمنطقة الواقعة بين محافظتي بني سويف والفيوم، إلى 13 مُصابا ، ومتوفية، ونقلت سيارات الاسعاف التابعة لمرفق بني سويف المصابين إلى مستشفى الفيوم العام.

تداول رواد السوشيال ميديا وعدد من الواقع القطرية خبر اعتناق النجم العالمي مورغان فريمان، للإسلام وذلك بعد تواجده بحفل افتتاح كأس العالم ٢٠٢٢.

كشفت الفنانة هالة صدقى سبب غيابها عن حضور فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 44 هذا العام، إلى جانب حديثها عن رأيها في الشروط التي وضعها حسين فهمي لملابس الفنانات هذا العام.

تصدر الفنان رامز جلال مؤشرات البحث على جوجل بعدما انتشرت شائعات حول اعتزاله الفن واصابته بالعمي، وهو ما أثار قلق جمهوره ومحبيه.

دان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي الانفجارات التي وقعت الأحد بمحيط محطة زابوروجيا النووية واعتبرها هجوما مباشرا قد يؤدي إلى حادث نووي له عواقب وخيمة.