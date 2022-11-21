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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حقيقة اعتناق النجم مورجان فريمان الإسلام

مورغان فريمان
مورغان فريمان

تداول رواد السوشيال ميديا وعدد من الواقع القطرية خبر اعتناق النجم العالمي مورغان فريمان، للإسلام وذلك بعد تواجده بحفل افتتاح كأس العالم ٢٠٢٢.

 

وجاءت تلك الأنباء بعد ظهوره مع الشاب القطري غازي المفتاح في إحدى فقرات الحفل حيث تبادلا الحديث حول تصحيح المفاهيم المغلوطة عن الأديان و وازدواجية المعايير، وتتضمن حديثهم إشارة إلى الآية القرآنية: “يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم” حيث افتتح بها غازي المفتاح أولى فقرات الحفل.

 

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وكان مورغان، قد صرح من قبل انه يحب الاستماع إلى الأذان وصوته العذب، ولكن لم يؤكد الفنان العالمي الانباء المتداولة ولم يقم بنفيها أيضاً لكن لا يوجد أي تصريح رسمي له باعتناقه ديانة الإسلام، وكل ما قيل حول الامر ليس عليه أي دليل حقيقي، ومن المتوقع أنها ستكون شائعة في نهاية الامر.

 

يذكر أن شهد استاد البيت، في قطر، حفل افتتاح مُبهر لبطولة كأس العالم قطر 2022، الذي يُقام في الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر، لتكون النسخة الثانية والعشرون من المسابقة، والأولى التي تُقام في العالم العربي.

 

شهدت بطولة كأس العالم في قطر افتتاح مُبهر ضم 7 فقرات احياها فنانون عالميون، ومزجت الفقرات ما بين التقاليد القطرية والثقافة العالمية.

 

مورغان فريمان النجم العالمي مورغان فريمان كأس العالم افتتاح كأس العالم الشاب القطري غازي المفتاح غازي المفتاح

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