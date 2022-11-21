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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أنا معرض للموت.. قارئ يستغيث بوزارة الصحة لتوفير علاج ويلسون

صدى البلد

أرسل القارئ أحمد محمد علي عمر، استغاثة لخدمة بين الناس بموقع "صدي البلد"، لتوفير دواء الارتامين والذي يتوفر بإسم Metal captase، لعلاجه من مرض ويلسون.

وقال أحمد محمد في شكواه أن الدواء ليس متوفرًا في السوق، وهذا يعرض حياته للخطر، وتابع: "العلاج مبقاش عندي منه ولا حبة وانا معرض للموت في أي لحظة بسبب تأخر العلاج، والى لحظة كتابة هذه الرسالة لم يتم توفير الدواء".

وناشد أحمد محمد المسئولين بوزراة الصحة، بسرعة التدخل وتوفير الدواء الخاص به، حتي لا يتزايد عليه المرض بسبب تأخر الدواء وعدم توافره.

للتواصل مع أحمد محمد: 01027550208

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم واتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية.

ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

بين الناس خدمة بين الناس مرض ويلسون ويلسون وزراة الصحة

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