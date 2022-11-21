وكالة اليابان للعلوم والتكنولوجيا تعلن 3 برامج تدريبية.. تفاصيل التقديم

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن وزارة الخارجية أعلنت قيام وكالة اليابان للعلوم والتكنولوجيا Japan Science and Technology Agency بتمويل برنامج Sakura الذى يتضمن 3 برامج تدريبية فرعية.

وأضافت إدارة البعثات أن هناك دورة تدريبية لتبادل الخبرات فى مجالى العلوم والتكنولوجيا والتى تستغرق نحو 7 أيام و2 برنامج تدريبى للبحث المشترك يمتد لنحو 21 يومًا، وبرنامج تدريبى للعلوم والتكنولوجيا والذى يستغرق نحو 10 يومًا.

بينما للإطلاع على كافة شروط التقدم ومواعيد الالتحاق بالدورات المقدمة خلال العام الدراسى 2022 فى إطار برنامج Sakura invitation program والذى يمتد حتى مارس 2023 وكذا قائمة بالجامعة اليابانية المشتركة بالبرنامج الرجوع للموقع الإلكتروني الموضح بعد .

وذلك علمًا بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.