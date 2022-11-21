من 5 إلى 14 ديسمبر..اجتماعية الأطباء تعلن تنظيم العمرة الثانية هذا الموسم

أعلنت اللجنة الاجتماعية بنقابة الأطباء عن تنظيم رحلة العمرة الثانية هذا الموسم وبدء الحجز لها، وأعلنت اللجنة الاجتماعية عن سفر المعتمرين في هذه الرحلة ٥ ديسمبر وعودتهم ١٤ ديسمبر المقبل.

وقالت الدكتورة إيمان سلامة مقرر اللجنة الاجتماعية بنقابة الأطباء أن اللجنة تحرص على التعاقد مع شركات سياحية ذات سابقة أعمال مشهود لها واختيار الإقامات والخدمات الأفضل للأطباء سواء في رحلات العمرة أو الرحلات الترفيهية.

وأضافت الدكتورة إيمان سلامة أن اللجنة الاجتماعية استطلعت آراء الأطباء وذويهم المعتمرين في الرحلة الأولى والتي عادت الأسبوع الماضي، وكانت تقييمات جميع المعتمرين ممتازة عن الخدمات والإلتزام ببرنامج الرحلة، وطلب المعتمرين أن تكون الانتقالات من المدينة إلى مكة بالقطار.

وسيتم تنسيق ذلك مستقبلاً حيث أن القطار وسيلة مواصلات وفرتها المملكة السعودية مؤخراً.

لتفاصيل عن الاشتراك في رحلة العمرة رابط

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