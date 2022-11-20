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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

هل العمرة المهداة من شركة لشخص مقبولة ؟

صدى البلد

أجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليه وذلك خلال البث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مضمون السؤال:" هل العمرة المهداة من شركة لشخص مقبولة أم لا ؟". 

ليجيب عبد السميع، قائلاً:" إنه إذا أهدى شخص لآخر عمرة فتكون مقبولة، فإذا كان أخرجه لهذه العمرة قاصدًا بذلك الطاعة فله ثواب ذلك، وتكون فى ميزان حسنات كل من قام بالعمرة ومن أهداها له. 

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قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء، إن من يريد أن يؤدي العمرة عن غيره يشتـرط أن يكون أداها عن نفسه أولًا.
 

حكم أداء العمرة عن الميت

وتابع، “جمعة”، أنهم إذا كانوا لم يعتمروا قبل ذلك فلك بعد أن تنتهى من أداء عمرتك أن تذهب للميقات وتؤدى عمرة أخرى وإن أردت أن تكرر ذلك فلا حرج فى تكرار العمرات ولكن إذا كانوا اعتمروا قبل ذلك فلك بعد أن تنتهى من عمرتك أن تهب ثواب ما فعلت لمن تريد.


وأشار إلى أنه إذا كـان الإنسان صحيحًـا أو مريضـًا مرضـًا يـرجـى شفـاؤه فلا يجوز له أن ينيب عنه على الراجح عند جمهور العلماء.

 

لا يجوز أداء العمرة عن الغير في هذه الحالة

 لا يجوز أداء العمرة أو الحج عن الغير في حالة الإقران أو التمتع، فهذين النوعين يحج فيهما الحاج عن نفسه فقط.

فالحاج أو المعتمر إذا أراد أداء المناسك لغيره فعليه أن يكون قد نوى الحج أو عمرة مفردا وليس متمتعا أو مقرنا".

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