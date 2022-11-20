دعاء لقضاء الحاجة فعال ومجرب .. ردده وأنت على يقين

قال الدكتور محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي، إن من يريد أن يقضي الله حاجته فعليه بدعاء سيدنا عبد الله ابن عمر بن العاص، ويصوم أيام الأربعاء والخميس والجمعة، وفى يوم الجمعة يتطهر ويذهب لصلاة الجمعة ويتصدق قلت أم كثرت.

دعاء سيدنا عبد الله ابن عمر بن العاص لقضاء الحاجة

"اللهم إنى أسألك بأسمك بسم الله الرحمن الرحيم الذى لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذى لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر،سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارىء المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما فى السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، وأسألك بأسمك بسم الله الرحمن الرحيم ثم نقرأ أية الكرسي،الذى ملئت عظمته السماوات والأرض وأسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم،الذى لا إله إلا هو الذى علت له النجوم وخشعت له الأبصار أن تصلى على سيدنا محمد ،وعلى أهله وأن تقضي لى حاجتي كشف السوء أو شفاء المرض". وسيتجاب له بيقين.

وأشار أبو بكر إلى نصيحة سيدنا عبد الله ابن عمر بن العاص لما لهذا الدعاء من تأثير وفاعلية حيث قال"لا تعلِّموا هذا الدعاء سفهاءَكم فيدعون بها لمأثمة أو قطيعة رحم".

صلاة قضاء الحاجة تصلى عند وجود الحاجة أي من يريد الزواج أو يريد وظيفة معينة او اى شئ، حيث كان الصحابة يصلون صلاة قضاء الحاجة لكل شئ يريدونه من الله عز وجل، ويستحب صلاة قضاء الحاجة قبل الفجر فى وقت السحر أى فى جوف الليل، فيصلي فيه الإنسان ويدعو الله بهذا الدعاء وهو « اللهم أنى أتوجه اليك بعبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لتقضى حاجتى يارسول الله أنى أتوجه بك الى ربي ليشفعك فيا ويقضى حاجتى»، وإذا لم يستطيع الإنسان قول هذا الدعاء فعليه ان يحمد الله ويصلى على النبي ويدعو الله بقضاء حاجته وتكررها كثيرًا.

لا إله إلا الله، الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم، اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين".

اللهم أنى أتوجه اليك بعبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لتقضى حاجتى يارسول الله أنى أتوجه بك الى ربي ليشفعك فيا ويقضى حاجتى

(اللهمَّ إني عبدُك وابنُ عبدِك وابنُ أَمَتِك ناصيتي بيدِك ماضٍ فيَّ حكمُك عَدْلٌ فيَّ قضاؤُك أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك أو أنزلتَه في كتابِك أو علَّمتَه أحدًا مِنْ خلقِك أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك أنْ تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي ونورَ صدري وجلاءَ حُزْني وذَهابَ هَمِّي)

(اللهمَّ مالكَ الملكِ تُؤتي الملكَ مَن تشاءُ ، وتنزعُ الملكَ ممن تشاءُ ، وتُعِزُّ مَن تشاءُ ، وتذِلُّ مَن تشاءُ ، بيدِك الخيرُ إنك على كلِّ شيءٍ قديرٌ . رحمنُ الدنيا والآخرةِ ورحيمُهما ، تعطيهما من تشاءُ ، وتمنعُ منهما من تشاءُ ، ارحمْني رحمةً تُغنيني بها عن رحمةِ مَن سواك).