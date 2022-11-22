كلية آداب جامعة حلوان تعلن عن كورسات فى اللغة الإنجليزية.. تفاصيل

أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب جامعة حلوان عن فتح باب الحجز في دورة (اللغة الإنجليزية مستوى أول متقدم)، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسنى عميد الكلية، وإشراف الدكتور شادى الكردى مدير المركز.

أكد الدكتور شادى الكردى مدير المركز أن المركز لديه خطة ورؤية مستقبلية يسير فيها وفق متطلبات جامعة حلوان في التطوير المستمر والوصول لمعايير الجودة العالمية، مبينا أنه

على الراغبين في الحجز سرعة التوجه الى مركز اللغات بصورة البطاقة، وسوف يتم الاعلان عن بدء الدورة فور اكتمال العدد، وتكون مدة الدورة التدريبية ٢٤ ساعة تدريبية.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة مها حسنى عميد الكلية أن هذا يأتي إنطلاقا من سلسلة الدورات التدريبية المتخصصة في مجال اللغات والتى يقدمها المركز، والتي تنمي مهارات الطلاب وتصقل خبراتهم.

وعلي جانب آخر وفى اطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لاكتشاف ورعاية الموهوبين من طلاب الجامعات تنطلق قريبا أضخم وأكبر فعاليات لاكتشاف المواهب بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتورالسيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور احمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للانشطة الطلابية والجامعية.

وتقام الفعاليات لاكتشاف الموهوبين فى المجالين الفنى والثقافى (الفنون التشكيلية - الموسيقى - المسرح - المجالات الثقافية) لاكتشاف نجوم الجامعة في كل مجال.

وتقام مسابقة اكتشاف الموهوبين في جامعة حلوان تحت إشراف وتحت اشراف كلا من محمد ناصر أمين عام الجامعة، هشام رفعت الامين المساعد لشئون التعليم والطلاب، راشد محمد عصام مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب، محمد السيد جاد مدير ادارة النشاط الفنى والثقافى.