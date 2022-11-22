ما هي الأذكار التي تقال 100 مرة؟.. تمحو عنك كل الذنوب

ما هي الأذكار التي تقال 100 مرة؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، حيث أشار إلى الأوراد اليومية التي صح الحديث بالمحافظة عليها بالعدد 100.

ما هي الأذكار التي تقال 100 مرة؟

وبين في بيان سؤال ما هي الأذكار التي تقال 100 مرة ما يلي:

1- الاستغفار كل يوم مائة مرة: قال صلى الله عليه وسلم ( إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة) رواه مسلم وأحمد.

2 - قال صلى الله عليه وسلم (توبوا إلى الله فإني أتوب إليه كل يوم مائة مرة) رواه البخاري في تاريخه وهو حديث صحيح

3 - قال صلى الله عليه وسلم (ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت الله تعالى فيها مائة مرة) رواه الطبراني وهو حديث صحيح

وشدد على أن هذا هو الورد الأول فيما صح أن يحافظ عليه كل مسلم ومسلمة مائة مرة - كل يوم - فحافظوا عليه كل يوم صباحا أو في الصباح والمساء.

4- "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير"، مائة مرة.

من قالها مائة مرة في يوم، كانت له عَدْل عشر رِقاب، وكُتِب له مائة حسنة، ومُحِيت عنه مائة سيئة، وكانت له حِرزًا من الشيطان يومه ذلك حتى يُمسي، ولم يأت أحدٌ بأفضل مما جاء به، إلا أحد عمِل أكثر من ذلك"؛ رواه البخاري، ومسلم.

5- "سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزِنة عرشه، ومداد كلماته"، ثلاث مرات؛ رواه مسلم.

6- ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيم ﴾ [البقرة: 255].

من قالها حين يصبح، أُجير من الجن حتى يمسي، ومَن قالها حين يمسي، أُجير من الجن حتى يصبح؛ صحيح؛ رواه الحاكم.

7- "سورة الإخلاص، والفلق، والناس"، ثلاث مرات.

من قرأهم ثلاث مرات حين يُصبح وحين يمسي، تكفيه من كل شيء؛ صحيح؛ رواه أبو داود.

8- "بسم الله الذي لا يضرُّ مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم"، ثلاث مرات.

من قالها ثلاثًا إذا أصبح وثلاثًا إذا أمسى، لم يضرَّه شيء؛ صحيح؛ رواه الترمذي.

9- "اللهم إني أصبحت (أمسيتُ) أُشهدك وأُشهد حمَلة عرشك وملائكتك، وجميع خلْقك أنَّك أنت الله، لا إله إلا أنت وأن محمدًا عبدك ورسولك"، أربع مرات.

من قالها مرة، أعتَق الله رُبُعه من النار، ومن قالها مرتين، أعتَق الله نصفه، ومن قالها ثلاثًا، أعتق الله ثلاثة أرباعه، فإن قالها أربعًا، أعتقه الله من النار؛ حسن؛ رواه أبو داود.

10- "اللهم إني أسألك علمًا نافعًا ورزقًا طيبًا وعملاً متقبَّلاً"؛ صحيح؛ رواه ابن ماجه.

11- "سبحان الله وبحمده"، مائة مرة. مَن قالها حين يصبح وحين يمسي مائة مرة، لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال، أو زاد عليه؛ رواه مسلم.

12- "استغفر الله"، مائة مرة؛ صحيح؛ رواه الطبراني.