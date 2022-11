رضا عبدالعال: جماهير الأهلي اقتنعت بفشل موسيماني بعد رحيله

أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني السابق لفريق الأهلي سبب تدهور نتائج الفريق الأحمر وخسارة لقب دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي.

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" جماهير الأهلي اقتنعت بفشل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للفريق الأحمر بعد رحليه خاصة أنها كان السبب في خسارة لقب الدوري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا في الفترة الماضية ".

وتابع:"الأهلي يقدم مستوى فني جيد هذا الموسم عن ما كان مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للفريق الأحمر".

مواعيد مباريات الكأس..

أعلن اتحاد الكرة برئاسة جمال علام عن مواعيد مباريات دور الـ ٨ لبطولة كأس مصر موسم 2022/2021 علي أن تقام جميع اللقاءات بدون جمهور.

وجاءت مواعيد مباريات دور الـ ٨ لكأس مصر موسم 2022/2021 علي النحو التالي :

السبت 26 نوفمبر 2022

الزمالك vs المصري .. ستاد الجيش ببرج العرب .. 5 مساء

الاحد 27 نوفمبر 2022

الأهلي vs المقاولون العرب .. ستاد السلام .. 5 مساءا

البنك الأهلي vs بيراميدز اف سي .. ستاد القاهرة .. 5 مساءا

ومن المقرر ان تذاع مباريات دور الـ ٨ لبطولة كأس مصر موسم 2022/2021 عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت .