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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

رضا عبدالعال: جماهير الأهلي اقتنعت بفشل موسيماني بعد رحيله

صدى البلد

أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو"  أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني السابق لفريق الأهلي سبب تدهور نتائج الفريق الأحمر وخسارة لقب دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي.

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" جماهير الأهلي اقتنعت بفشل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للفريق الأحمر بعد رحليه خاصة أنها كان السبب في خسارة لقب الدوري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا في الفترة الماضية ".

وتابع:"الأهلي يقدم مستوى فني جيد هذا الموسم عن ما كان مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للفريق الأحمر".

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أعلن اتحاد الكرة برئاسة جمال علام عن مواعيد مباريات دور الـ ٨ لبطولة كأس مصر موسم 2022/2021 علي أن تقام جميع اللقاءات بدون جمهور. 

وجاءت مواعيد مباريات دور الـ ٨ لكأس مصر موسم 2022/2021 علي النحو التالي :
مواعيد مباريات دور الـ ٨ لبطولة كأس مصر موسم 2022/2021  .. 
السبت 26 نوفمبر 2022
مواعيد مباريات دور الـ ٨ لبطولة كأس مصر موسم 2022/2021 .. 
الزمالك  vs المصري .. ستاد الجيش ببرج العرب .. 5 مساء
مواعيد مباريات دور الـ ٨ لبطولة كأس مصر موسم 2022/2021 ..
 الاحد 27 نوفمبر 2022
مواعيد مباريات دور الـ ٨ لبطولة كأس مصر موسم 2022/2021 ..
 الأهلي vs المقاولون العرب .. ستاد السلام .. 5 مساءا
مواعيد مباريات دور الـ ٨ لبطولة كأس مصر موسم 2022/2021 .. 
البنك الأهلي vs بيراميدز اف سي .. ستاد القاهرة .. 5 مساءا
ومن المقرر ان تذاع مباريات دور الـ ٨ لبطولة كأس مصر موسم 2022/2021 عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت .

 

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