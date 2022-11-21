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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طلب عاجل لـ فيريرا من مجلس إدارة الزمالك

صدى البلد

طالب البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، ضرورة تدعيم خط الهجوم فى الانتقالات الشتوية بشهر يناير المقبل.

 

ويرغب فيريرا فى تعاقد الزمالك مع مهاجم شاب أفريقى "تحت السن" من أجل تدعيم الخط الأمامى للفريق، نظرًا للنقص العددى الذى يعانى منه الزمالك فى الفترة الحالية، حيث لا يمتلك الزمالك إلا التونسى سيف الدين الجزيرى والبنينى سامسون أكينولا فى خط الهجوم.

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ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره المصري البورسعيدى فى دور الثمانية لكأس مصر فى الخامسة مساء السبت 26 نوفمبر الجارى باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وتكتمل القوة الضاربة للفريق الأبيض بعودة أغلب المصابين وجاهزيتهم لمباراة المصرى البورسعيدى، وعلى رأسهم محمود شيكابالا، محمد عبد الغنى، وطالب فيريرا بسرعة تجهيز أحمد فتوح، إبراهيما نداي، ونبيل عماد دونجا، ويوسف حسن باستثناء محمود حمدى "الونش" الذى تعرض لإصابة قوية في أوتار العضلة الخلفية ستغيبه مدة لا تقل عن 4 أو 6 أشهر حسب سرعة استجابة البرنامج التأهيلى المخصص للاعب.

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