عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة: الأهلي سيجني إيرادات بالمليارات خلال العامين المقبلين.. فيديو

صدى البلد

 

أكد الإعلامي محمد شبانة، ان النادي الأهلي سيجني إيرادات بالمليارات خلال العامين القادمين، بفضل النهج الاقتصادي المتميز الذي يسير به.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس على قناة etc الفضائية: «خلال عام أو عامين، النادي الأهلي ستصل إيراداته إلى 4.5 مليار جنيه، فرع التجمع الخامس سيكون رائع جدًا، والمنشآت مميزة، وتم بيع 4500 عضوية في هذا الفرع، والنادي يريد 20 الف عضوية للفرع».

وواصل: «بعد افتتاح فرع التجمع ستزيد العضويات بشكل كبير، وتصل إيراداته إلى 5 مليارات جنيه، مع الحصول على 6.5 مليار جنيه من شركة اليانز الالمانية لشراء حقوق التسمية والعقود ستكتب خلال أيام، مع وجود شركات مصرية مثل يونايتد سبورت وبرزنتيشن، ستكون نقلة كبيرة للنادي الأهلي».

اعضاء الأهلي.. 

txt

محمد شبانة: الأهلي أتم التعاقد مع صفقتين في الميركاتو الشتوي القادم.. فيديو

txt

غضب عارم من فيريرا داخل الزمالك وأزمة جديدة بسبب المستحقات.. فيديو

وتابع: «لابد أن تسير الاندية الشعبية على هذا النهج الاقتصادي، ووقتها سيتم امتلاك الأموال ومن ثم شراء لاعبين كبار من خارج مصر».

وزاد: «الأهلي يستفيد من أعضائه أيضا عن طريق الرعاة، وذلك بخلاف الجماهير الكبيرة التي تنتمي للنادي».

وأكمل: «على العكس، هناك أزمات في نادي الزمالك، مثل قصة امام عاشور وخناقة اللجنة السابقة، لابد أن يفكر مسئوليه بشكل مختلف، المفترض أن الفترة القادمة تشهد حالة انتعاشة اقتصادية». 

 

الأهلى النادي الأهلي الميركاتو الشتوى امام عاشور التجمع الخامس نادي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد من نقابة المهن التمثيلية على أنباء إصابة رامز جلال بالعمى

معملناش حفلة.. ماذا قال كمال أبو رية عن شائعة زواجه من نرمين الفقي؟

الزواج الخميس والطلاق الجمعة.. فتاه تثير جدلا بالاحتفال بعذريتها

جدول امتحانات شهر نوفمبر 2022 لـ المدارس في جميع المحافظات

مشاهدة مباراة قطر والاكوادور مباشر الآن 0 -0 في افتتاح كأس العالم

قناة مفتوحة .. موعد مباراة السنغال وهولندا غدا في المونديال

سبب غامض وراء تردد أنباء اعتزال رامز جلال وإصابته بالعمى

ماتلبسوش تقيل بكرة.. مفاجأة في درجات الحرارة غدا الإثنين بهذه المحافظات

ترشيحاتنا

أدوية تعطي نتائج إيجابية بتحليل المخدرات.. طبيب يكشف التفاصيل

نبيلة عبيد تكشف حقيقة إصابتها بفيروس غريب

الحرس الثوري الإيراني يقصف مقار الأحزاب الكردية المعارضة في كردستان العراق

القومي للأجور: العلاوة الاستثنائية بقيمة 300 جنيه سيتسفيد منها 7 ملايين عامل..فيديو

شبانة: الأهلي سيجني إيرادات بالمليارات خلال العامين المقبلين.. فيديو

بـ5 آيات قبل النوم تنجو من كيد شياطين الإنس والجن.. فهل تعرفها؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير .. هذه أسباب التشوهات الخلقية فى الأطفال

غانم المفتاح.. 20 صورة تتحدث عن بطل افتتاح كأس العالم

سبب غامض وراء تردد أنباء اعتزال رامز جلال وإصابته بالعمى

حصن نفسك ضد السكتات الدماغية.. 3 حيل خارقة تخلصك من سموم الجسم

فيديو

بتقلد شاكيرا ..انتقادات طالت ميريام فارس بسبب أغنية كأس العالم 2022

قرارات هامة من التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة.. تفاصيل

تعرف على أغلى 10 منتخبات في مونديال قطر 2022.. فيديوجراف

«مبيرحمش».. تعرف على حكم مباراة افتتاح كأس العالم بين قطر والإكوادور |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

عبدالرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب : تكريم واهتمام ورعاية أسر الشهداء

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ