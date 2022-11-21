شبانة: الأهلي سيجني إيرادات بالمليارات خلال العامين المقبلين.. فيديو

أكد الإعلامي محمد شبانة، ان النادي الأهلي سيجني إيرادات بالمليارات خلال العامين القادمين، بفضل النهج الاقتصادي المتميز الذي يسير به.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس على قناة etc الفضائية: «خلال عام أو عامين، النادي الأهلي ستصل إيراداته إلى 4.5 مليار جنيه، فرع التجمع الخامس سيكون رائع جدًا، والمنشآت مميزة، وتم بيع 4500 عضوية في هذا الفرع، والنادي يريد 20 الف عضوية للفرع».

وواصل: «بعد افتتاح فرع التجمع ستزيد العضويات بشكل كبير، وتصل إيراداته إلى 5 مليارات جنيه، مع الحصول على 6.5 مليار جنيه من شركة اليانز الالمانية لشراء حقوق التسمية والعقود ستكتب خلال أيام، مع وجود شركات مصرية مثل يونايتد سبورت وبرزنتيشن، ستكون نقلة كبيرة للنادي الأهلي».

اعضاء الأهلي..

وتابع: «لابد أن تسير الاندية الشعبية على هذا النهج الاقتصادي، ووقتها سيتم امتلاك الأموال ومن ثم شراء لاعبين كبار من خارج مصر».

وزاد: «الأهلي يستفيد من أعضائه أيضا عن طريق الرعاة، وذلك بخلاف الجماهير الكبيرة التي تنتمي للنادي».

وأكمل: «على العكس، هناك أزمات في نادي الزمالك، مثل قصة امام عاشور وخناقة اللجنة السابقة، لابد أن يفكر مسئوليه بشكل مختلف، المفترض أن الفترة القادمة تشهد حالة انتعاشة اقتصادية».