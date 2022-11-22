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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بسبب الزهايمر.. كريس هيمسورث يأخذ استراحة من التمثيل

كريس هيمسورث
كريس هيمسورث

كشف الممثل الأسترالي كريس هيمسورث أنه سيأخذ استراحة من التمثيل؛ بسبب تخوفات من إصابته من مرض الزهايمر الذي وصفه بأنه "أكبر مخاوفه". 

واكتشف كريس هيمسورث، الذي يبلغ من العمر 39 عاما، أنه عرضة للإصابة بمرض الزهايمر، نتيجة وجود الجينات المؤهلة لإصابته باضطراب الدماغ.

وتلقى كريس هيمسورث بطل سلسلة أفلام ثور، نتيجة الاختبارات الجينية الخاصة به، أثناء تصوير مسلسله الوثائقي الجديد Limitless، وقال في تصريحات لمجلة فانيتي فير إن هذا التشخيص كان أكبر مخاوفه. 

وجود جين الزهايمر لدى كريس هيمسورث لا يعني بالضرورة إصابته به في المستقبل، لكنه مؤشرا قويا على احتمالية الإصابة وتطوير المرض. 

كريس هيمسورث أب لثلاث أطفال من زوجته الإسبانية الممثلة وعارضة الأزياء إلسا باتاكي، ويعيش معهم في أستراليا، ولديه 2 من الأشقاء الذين يعملان في هوليود وهما ليام ولوك. 

منع عرض فيلم كريس هيمسورث Thor Love and Thunder في كل الدول العربية بسبب مشهد عن الجنسية المثلية لا يتعدى 20 ثانية بعد أيام من التخبط حول إمكانية طرحه بعد حذف المشهد.

فيلم Thor Love and Thunder الذي يخرجه تايكا وايتيتي، ظهرت أحداثه في الفيديو الدعائي بشكل كوميدي، حيث يحاول ثور اكتشاف نفسه بعد انتهاء سلسلة الأفينجرز. 

خرج ثور في رحلة مع أبطال Guardians of the Galaxy لاكتشاف نفسه بعد سقوط مملكة أسجارد، وترك مطرقته السحرية لمعرفة من هو بدون قدراته الخارقة.

كريس هيمسورث مرض الزهايمر فيلم Thor Love and Thunder Love and Thunder Limitless

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