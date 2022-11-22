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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أسامة عرابي: لاعبو السنغال اتخطفوا أمام هولندا.. وهذا اللاعب سر الخسارة

هولندا والسنغال
هولندا والسنغال

حمل أسامة عرابي نجم الأهلي السابق، الحارس السنغالي ميندي مسئولية خسارة منتخب بلاده أمام هولندا بهدفين نظيفين في كأس العالم 2022.

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وقال عرابي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس عبر شاشة قناة ETC: «كنت أتمنى فوز السنغال على هولندا، ويصعد للأدوار القادمة، لكنهم (اتخطفوا) مع أن المباراة كانت سجال وسيطرة متبادلة، ولم يكن هناك تفوق لأحدهما، لكن ميندي حارس السنغال هو السبب الرئيسي في الخسارة».

وأضاف: ميندي يتحمل مسئولية الهدف الاول بنسبة 100%، الكرة العرضية لهولندا كانت عادية جدا، وكان من السهل التقاطها، والهدف الثاني أيضا خطأ منه قام باخراجها بشكل خاطئ، ليجدها المهاجم الهولندي امامه ويسجلها«.

وتابع عرابي: «مشكلة السنغال في عدم وجود هداف، ويفتقدون أيضا لخدمات ساديو ماني، وهو نصف قوة المنتخب السنغالي».

وأكمل: «هولندا اقتربت من الصعود إلى الدور القادم، وفي المرتبة الثانية تأتي الإكوادور، بينما السنغال ستلعب تحت ضغوط كبيرة جدا وحظوظها تقلصت، فيما قطر ستكون في المتناول».

وزاد: «منتخب انجلترا أصبح يقدم كرة جيدة، ولديه مجموعة لاعبين مميزين مثل سترلينج وساكا وراشفورد وهاري كين، منتخب إيران عادي جدا، وهناك فارق واضح في المستوى البدني بين المنتخبين في الملعب، المنتخب الإيراني تراجع كثيرا كان لديه قديما نجوم كثيرة».

وختـم حديثه قائلا: «منتخب انجلترا المرشح الأول من هذه المجموعة للصعود للدور القادم، وفرص ويلز وامريكا متساوية، والمنتخب الويلزي لن يكون سهلًا في المباريات المقبلة».

أسامة عرابي الأهلى ميندي هولندا كأس العالم 2022

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